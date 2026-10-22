徐巧芯站台！柯志恩感嘆揭弊被抹黑 要選民用選票相挺

國民黨高雄市長參選人柯志恩廟口開講今晚進入33場，立委徐巧芯站台助講，強力推薦柯志恩不分黨派、色彩，會讓下一代教育更好。柯志恩說，她接連揭弊卻被民進黨抹黑欺負，說她唱衰高雄，「這不是高雄人的本性」， 所以她要拜託大家用選票為她出氣。

柯志恩今晚在仁武區上帝宮舉辦廟口音樂會，立法委員徐巧芯助講，國民黨議員參選人陳若翠、吳利成到場爭取支持。

徐巧芯表示，她向眾人推薦柯志恩可說是問心無愧，因為柯志恩專業、聰明又接地氣，願意傾聽大家的聲音，可以不分黨派色彩讓市政一棒接一棒；柯志恩是老師出身，長期關注孩子教育，並非要選市長才重視教育，所以為了下一代的未來，要讓柯志恩當市長，把高雄帶往更好的方向。

柯志恩感慨說，民進黨太會選舉，很多人都說她太溫吞，但她是當老師的人，希望好好做事，因為這是做人的基本道理。她講個美濃大峽谷，被欺負說她「自導自演」，講什麼都被抹紅、抹黑，揭露弊案被「糟蹋」，但她相信這些都不是高雄人的本性，所以她要特別拜託正直、善良的高雄人，要用選票為她出氣。

柯志恩強調，當老師的人講話要算話，在神明面前更不能「講白賊話」，她不會「烏龍踅桌」，也絕對不是派系代理人，會像照顧家庭般顧好高雄市政。此外，仁武是高雄的心臟，但近年人口增加、停車場不夠，又加上國10、仁武交流道每天都在塞車，未來國七及高屏二快都在仁武交會，交流流量最大，所以交通問題一定要解決，她若當市長，一定會把大家顧得很好。

柯志恩廟口開講進入倒數第三場，今晚在仁武區上帝宮舉辦廟口音樂會，支持群眾興奮喊「有志一同、翻轉高雄」。記者徐白櫻／攝影

柯志恩廟口開講已經進入倒數第三場，投票日逼近，現場氣氛很嗨，支持群眾狂喊「我們的市長柯志恩」。記者徐白櫻／攝影