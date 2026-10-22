蘇巧慧出席新北市進出口公會餐敘 承諾助企業搶全球訂單

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新北市進出口商業同業公會餐敘，受到眾多會員熱情歡迎。蘇巧慧表示，新北擁有完整的製造業聚落及深厚的產業實力，未來如果有機會帶領新北市府，她將全力打造對產業最友善的城市，不僅要加速推動九大產業園區開發、協助中小微企業導入AI技術，更要興建具備國際標準的「五股國際會展中心」，並擴大補助企業參與國內外商展，讓市府成為企業拓展國際市場的最強後盾，幫助新北產業爭取更多國際訂單。

蘇巧慧指出，未來除了完善新北的基礎建設之外，更要建立具有競爭力的城市品牌，讓新北成為企業願意投資、產業能夠安心發展的城市。蘇巧慧也在現場提出產業政策四大支柱，包括打造「簡政便民」的市府、協助傳統產業數位淨零轉型、加速產業園區開發，以及推動商圈地方創生與產業智慧升級。

蘇巧慧表示，未來她將重新檢視市府行政流程，降低企業與政府往來的行政成本，同時加速推動「九大產業園區」，包括淡海科學城、樹林大柑園科技園區、板橋浮洲數位軟體新創園區、泰山楓江科技園區、汐止智慧生醫產業園區等，提供產業發展所需腹地，讓人才、資金與產業都能留在新北。

蘇巧慧說，新北擁有龐大的產業聚落，更需要具備國際規格的商務交流平台，因此她將推動興建「五股國際會展中心」，讓新北的企業能在自己的城市參展、洽談生意，直接與國際買家接軌。同時，未來市府也將擴大補助企業參與海內外大型商展，提供參展費用補助及展前行銷輔導，更要由市府主動整合業者、組團出國拓展商機，協助企業提升國際接單能力。

蘇巧慧晚間也出席新北市產職業聯合總工會理監事會議。蘇巧慧表示，未來若有機會擔任新北市長，將提高勞工相關預算，全力支持大家在新北市安居樂業。針對工會，蘇巧慧主張調升行政事務費與會務經費、改善辦公空間，並建立市府與工會直接對話機制。蘇巧慧強調，工會長期在第一線守護勞工朋友，未來她希望能帶領市府「照顧照顧者」，攜手工會成為勞工朋友最堅強的後盾。