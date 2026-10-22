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薔琵颱風來襲…屏東縣1549名參選人搶858席次 號次抽籤順延27日

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
薔琵颱風來襲，屏東縣政府宣布10月23日停班停課，23日原訂為各級參選人號次抽籤，屏東縣選委會指出，根據中選委公文，因颱風停班停課，順延到10月27日舉行。選委會外觀。聯合報系資料照
薔琵颱風來襲，屏東縣政府宣布10月23日停班停課，23日原訂為各級參選人號次抽籤，屏東縣選委會指出，根據中選委公文，因颱風停班停課，順延到10月27日舉行。選委會外觀。聯合報系資料照

薔琵颱風來襲，屏東縣政府宣布10月23日停班停課，23日原訂為各級參選人號次抽籤，屏東縣選委會指出，根據中選委公文，因颱風停班停課，順延到10月27日舉行。

2026九合一選舉

縣選委會指出，因颱風停班停課，抽籤順延到10月27日舉行，包括縣長、縣議員、鄉鎮市長、代表與村里長參選人。縣長、縣議員部分由縣選委會舉辦，鄉鎮市長，代表與村里長由鄉公所舉辦。

2026九合一大選，屏東縣將選出縣長1人、縣議員55人、鄉鎮市長33人、代表326名、村里長443名，共要選出858人。

屏東縣選委會表示，8月31日到9月4日，受理參選人登記，縣長2人、87人選縣議員、83名登記鄉鎮市長參選，545名申請鄉鎮市民代表參選，841名登記參選村里長，5種公職人員選舉共1558人申請登記參選，資格審查後，村里長與代表共9人資格不符合。

2026九合一選舉 屏東縣選舉 薔琵颱風 停班停課 選委會

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