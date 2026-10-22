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「此次選舉令人瑟瑟發抖」 黃建賓：黨政媒司法全出手

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台東縣前縣長吳俊立捲入知本農路拓寬工程涉嫌圖利案，法院裁定500萬元交保，需實施科技監控。國民黨立委黃建賓今晚接受廣播節目「飛碟晚餐」專訪，表示此次選舉，黨政媒司法全部出手，前所未見，令人瑟瑟發抖。圖／「飛碟晚餐」提供
台東縣前縣長吳俊立捲入知本農路拓寬工程涉嫌圖利案，法院裁定500萬元交保，需實施科技監控。國民黨立委黃建賓今晚接受廣播節目「飛碟晚餐」專訪，表示此次選舉，黨政媒司法全部出手，前所未見，令人瑟瑟發抖。圖／「飛碟晚餐」提供

台東縣前縣長吳俊立捲入知本農路拓寬工程涉嫌圖利案，法院裁定500萬元交保，需實施科技監控。國民黨立委黃建賓今晚接受廣播節目「飛碟晚餐」專訪，表示此次選舉，黨政媒司法全部出手，前所未見，令人瑟瑟發抖。

2026九合一選舉

黃建賓指出，台東山多平原少、地形狹長居住分散，產業單純，只有觀光與農業，農路拓寬攸關民眾維生，在台東不是很奇怪的事情，讓他很納悶，這件事怎麼可以弄成這樣？

黃建賓透露，上周回台東就聽到鄉親說「要開始動作了」，還嘲諷「沒選舉就沒事」，顯示民眾都對司法沒信心了，他並笑稱自己現在有點擔心能不能回台東，心裡會害怕。

黃建賓說，農路拓寬案不是不能查，但是這已經是幾年前的案子了，如果有事怎麼不早辦？為什麼要在選前處理？讓人很容易聯想是司法介入選舉，讓民眾對司法愈來愈沒信心，「台灣怎麼了？可愛的母親到底發生什麼事？」

美麗島電子報董事長吳子嘉因質疑民進黨新竹縣長參選人鄭朝方家族涉入土地弊案，今日因「意圖使人不當選」遭檢方發動搜索。對此，黃建賓表示，選舉過程不同陣營互相攻擊很常見，他自己曾在投票日當天遭對手散布不實謠言，當時檢方要他必須自己找律師提告。

黃建賓指出，檢方因「意圖使人不當選」主動發動偵查，實在是前所未聞，「原來現在自己不用出手，檢方就幫你處理好了」，從他進立法院以來，經歷很多過去從未發生的事，像是大罷免、不副署、選前司法大規模搜索等，除了為吳子嘉感到不平，也不解社會公平正義到底在哪裡？

針對台東縣長選情，黃建賓強調，國民黨參選人吳秀華歷任2屆議長、1屆議員，為台東服務12年，民眾認識也了解他，雖然這波司法事件一定會打擊士氣，但是民眾的感受很實在，形容吳秀華是找得到、能為人民解決問題的人，因此對她的選情仍然很樂觀。

2026九合一選舉 台東縣選舉 黃建賓 司法 吳子嘉

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