排滿議程打亂沈伯洋選戰節奏？徐巧芯：不想來不會逼他

立法院外交及國防委員會下周輪到國民黨籍召委徐巧芯排案。根據最新議程，徐巧芯將10月28日、29日兩天議程排滿，遭到民進黨立委林楚茵質疑，這是為了打亂民進黨台北市長參選人沈伯洋的選戰節奏。徐巧芯則說，她身為召委可以安排議程，其他委員不想參與或是沒興趣參與，不可能逼大家到場，希望各黨立委不分黨派，共同參與討論、關心重要議題。

根據議程，徐巧芯安排28日上午邀請外交部長林佳龍報告業務概況，並備質詢；下午審查116年度中央政府總預算案有關外交部主管收支公開及機密部分。29日上午邀請國防部、外交部、國安局、僑委會及退輔會就「盤點自民國113年至今各單位涉及職場霸凌、不當管理、性平、自傷類型案件之處置，包含調查情況、後續懲處或安置方案」進行專題報告並備質詢；下午審查「軍人及其家屬優待條例部分條文修正草案」案。

徐巧芯表示，由於適逢連假，下周委員會僅剩28日、29日兩天可以開會，因此必須加快審查進度，尤其賴清德總統相當關心預算審查，因此安排外交部預算審議，同時讓外交部進行法定業務報告，希望加速預算審查。另一天則安排外界關注的軍中不當管教、職場霸凌等案件後續處理情形，透過專案報告，讓大家了解各部會是否針對霸凌、性平等案件進行適當處置，下午則處理攸關軍人權益及福利的相關法案。

針對林楚茵質疑，如此排案是為了牽制沈伯洋、打亂其選戰節奏，徐巧芯回應，她身為召委可以安排議程，其他委員不想參與或是沒興趣參與，不可能逼大家到場，希望各黨立委不分黨派，共同參與討論、關心重要議題。