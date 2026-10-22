薔琵颱風攪局 竹縣參選人號次抽籤延至10月27日
受薔琵颱風影響，新竹縣政府宣布明天停止上班，新竹縣選舉委員會原訂明天上午10時舉行的2026年地方公職人員選舉參選人姓名號次抽籤，也確定延期至10月27日上午10時舉行，地點則依縣選委會及各鄉鎮市公所指定地點辦理。
新竹縣選委會表示，原訂10月23日上午10時辦理2026年地方公職人員選舉參選人姓名號次抽籤，其中縣長、縣議員參選人在新竹縣政府大禮堂抽籤；鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長參選人，則分別在各鄉鎮市公所指定地點舉行。
不過因薔琵颱風來襲，新竹縣政府宣布10月23日停止上班，因此原訂當天舉行的參選人號次抽籤作業順延至10月27日，抽籤時間仍維持上午10時，地點則依縣選委會及各鄉鎮市公所指定地點為準。
新竹縣選委會指出，參選人若無法親自到場，可委託他人持本人委託書代為抽籤；若未親自參加、未委託他人代抽，或到場經唱名3次仍不抽籤，將由主持人代為抽定。
依公職人員選舉罷免法施行細則規定，若該選舉區僅有1名參選人，號次即為1號，免辦抽籤。
此外，為維持抽籤會場秩序及安全，縣選委會提醒，參選人及隨同人員不得攜帶旗竿、擴音器、鑼鼓，以及其他可發出聲響或足以危害他人生命、身體安全的物品進入會場。
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