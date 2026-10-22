台東縣明天選舉號次抽籤不延期 僅蘭嶼、綠島改至27日

受薔琵颱風影響，台東縣蘭嶼、綠島明天停止上班，原訂明天舉行的地方公職人員選舉候選人號次抽籤也配合延期，改至27日辦理；縣內其他鄉鎮市則照常抽籤，縣長及縣議員候選人抽籤也不受影響，仍於上午10時在縣府大禮堂舉行。

縣選舉委員會表示，115年地方公職人員選舉候選人姓名號次抽籤，原訂明天上午辦理。縣長、縣議員候選人由縣選委會在縣府大禮堂辦理；鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長候選人，則在各鄉鎮市公所指定地點抽籤。

因應颱風影響，縣府今天傍晚宣布，蘭嶼、綠島明天停止上班，其餘地區照常上班，因此兩離島的候選人號次抽籤延至27日，其餘鄉鎮市依原訂時間及地點辦理。

選委會提醒，候選人若無法親自到場，可委託他人持本人委託書代抽；若未到場、未委託代理人，或到場經唱名3次仍未抽籤，將由主持人代為抽定。若同一選舉區只有1名候選人，依法直接列為1號，免辦抽籤。