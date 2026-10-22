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薔琵颱風攪亂南投選戰！藍綠競總成立同天喊卡 改期相差5天
薔琵颱風來襲，南投選戰行程也跟著「變天」！原訂23日舉行的地方公職人員選舉參選人號次抽籤，因南投縣停班順延至27日；國民黨、民進黨原訂24日南投縣市長競選總部成立大會也避開風雨，國民黨改至26日登場，民進黨則延至31日，選戰造勢行程全都得重新安排。
南投縣選委會原訂23日辦理115年地方公職人員選舉參選人號次抽籤，配合縣府停班措施，改至27日舉行，參選人抽籤定號的時間也隨之延後。
不只選務時程受影響，原本安排在24日登場的藍綠競選總部成立大會也接連改期。國民黨南投縣長許淑華與南投市長參選人張嘉哲，聯合競選總部成立大會改至26日上午9時，在南投縣立棒球場停車場舉行。
民進黨南投縣長參選人温世政、南投市長參選人沈夙崢的競選總部成立大會，則考量颱風環流影響及鄉親安全，決定延至31日舉辦，與國民黨活動相隔5天。
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