蘇巧慧喊接續侯友宜8年建設基礎 補助企業海外找商機助傳產接軌AI

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚出席新北市進出口商業同業公會聯誼餐會，蘇巧慧表示自己與市長侯友宜紮實走過了8年，會在侯市長基礎上把工程如期如質完成，未來將加速行政流程降低企業行政成本，並推動國際級會展中心及協助企業應用AI。

蘇巧慧今晚6時與民進黨新北市議員參選人陳岱吟，一同出席新北市進出口商業同業公會聯誼餐會。蘇巧慧致詞時表示自己這10年來，跟著侯友侯市長領導的新北市政府已經紮實時走過了8年，新北市現在基礎建設就不斷的在前進，但是也到了一個階段，接下來下一任市長就是在侯市長的基礎上，照著進度繼續如期如質的把工程完成，同時也要建立城市的品牌。

蘇巧慧說，未來將檢視並調整相關行政流程及審議期間，讓程序更加清楚，降低企業與政府往來的行政成本，提升公務人員的行政效能，讓政府服務更有效率。在產業發展方面，蘇巧慧提到新北市九大產業園區，從汐止智慧醫療、新店的寶高、到新莊的影視內容產業、樹林的大柑園以及淡海科技城等，希望能讓產業留在新北市發展。現有的五股工商園區已逐漸無法滿足新時代需求，未來應打造國家級、世界級的會展中心，也應協助業者組團赴海外爭取訂單，在必要時提供補貼，並由政府協助承擔相關成本，讓企業更容易尋找商機。

蘇巧慧表示，針對傳產升級，政府應幫大家出跟AI接軌的第一桶金，協助企業降低AI使用門檻，並讓企業有機會引進優秀技術人才。蘇巧慧說，這些細部的能夠幫企業想到，才是真正要和產業一起努力的政府應有的態度。選舉現在剩下37天，希望有機會可以跟大家一起做事情，最後一哩路一起加油。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚6時出席新北市進出口商業同業公會聯誼餐會。記者黃子騰／攝影