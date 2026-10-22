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盼帶動地方經濟…沈伯洋談城市美感 規劃市民大道橋下音樂廊道

中央社／ 台北22日電
民進黨台北市長參選人沈伯洋。中央社
民進黨台北市長參選人沈伯洋。中央社

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天出席座談會表示，將規劃活化市民大道高架橋下方空間，打造音樂等主題廊道，透過串聯街區及周邊商圈，帶動人流與地方經濟發展及城市美感。

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沈伯洋下午出席台北未來都會再生協會主辦的「看見縫隙：讓台北變好的無限可能」座談會，現場與多名建築專家學者交流都市設計構想。

沈伯洋透過新聞資料表示，城市美感是提升市民認同感與驕傲感的重要因素，未來規劃活化市民大道高架橋下方空間，打造音樂等主題廊道，也可串聯街區及周邊商圈，帶動人流與地方經濟發展，後續也將公布設置動漫廊道，盼外界拭目以待。

沈伯洋提到，現場許多專家學者對都市展演空間及都市設計都有許多想法，對談時也有精彩火花。雖然活動有邀台北市長蔣萬安出席，但蔣萬安可能因公務繁忙而未與會，仍期盼可參考現場專家學者建議進而回應。

沈伯洋指出，依學術研究，城市光榮感跟多元性、人際互動及美感有關，城市愈美，市民驕傲感愈高。

沈伯洋表示，將規劃改造市民大道橋下空間作為廊道，往南港方向可以與台北流行音樂中心結合做音樂廊道，還可設置動漫或藝文等廊道，促進地區商業發展。同時盼市府可透過單一窗口，提高行政效率，達到整合點線面的整體計畫，將美感帶回台北市。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 蔣萬安 高架橋

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