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【重磅快評】狹路相逢勇者勝 蔣萬安如何對決美洲獅？

聯合報／ 主筆室
颱風薔琵逐漸接近台灣，台北市長蔣萬安（中）22日下午前往辛亥生態公園，視察地下滯洪池自動蓄水及智慧退水機制。中央社
颱風薔琵逐漸接近台灣，台北市長蔣萬安（中）22日下午前往辛亥生態公園，視察地下滯洪池自動蓄水及智慧退水機制。中央社

日本政治學者小笠原欣幸一改先前預測，以「美洲獅」比喻民進黨台北市長參選人沈伯洋，原本「龜兔賽跑」領先的台北市長蔣萬安，如今面對兵臨城下，不能再把過去優勢當成未來的保證。

2026九合一選舉

不過，熟悉動物星球頻道的觀眾都知道，美洲獅雖擅長短跑衝刺，卻天生耐力不足，必須靠伏擊狩獵。選舉進入百米衝刺，沈伯洋不斷變陣加速、改變人設；蔣萬安卻是墨守陣型、輕忽情勢，才導致美洲獅後來居上。

面對美洲獅的短跑奇襲，蔣萬安不能再講究姿態優雅，任由對手搶占議題、牽著鼻子走。蔣團隊應主動出擊，找專家和民代組成「獵人小組」，每日拆解沈伯洋開出的空頭政見，連任者的優勢是行政經驗，不能縱容偽裝的吉祥物四處賣萌，撕開假面才能發現其實是「大罷免填充物」。

選舉不是耍嘴皮，參選人的政見執行、經費何來、法規適用等都要受到檢視，凡是沈伯洋提出的主張，蔣團隊如今都應嚴肅挑戰，灌水成分、跳票機率，哪些只是選舉口號，哪些可能讓台北付出更大代價？

當對手試圖快打旋風，蔣萬安不能只以「不切實際」四字輕輕帶過，天下武功唯快不破，真正有效以快制快，是幫選民光速「破解政見」，連任者要有能力證明，美洲獅只是跑得快，卻未必做得到。

蔣萬安不必隨洋流起舞，但武林高手最怕拖泥帶水、招式用老，攻擊就是最好的防守，必須直接封住佛地魔攻擊，如同延燒多時的2028議題，其實只要一句「我會做好做滿」就可打住，若任由輿論凌遲多日，只會失血過多。複雜的問題簡單化，才不會火燒連環船。

蔣萬安也必須說清楚，再做4年可實踐的具體政績，如何支撐未來20年願景，理性和感性兼具，才能讓市民感動，這不是一場選美競賽，這一票是決定首都未來，選現任者是可預期方向、選挑戰者卻可能打掉重練。

狹路相逢勇者勝、勇者相逢智者勝。即將登場的市長辯論就像羅馬競技場，雙方近身肉搏、鬥智鬥勇，這場選戰已沒有「只守不攻」的空間，沈伯洋若是美洲獅，蔣萬安就要從和平鴿變成大冠鷲，具有更強攻擊性，勇敢從制高點對決敵人。套用《葬送的芙莉蓮》名言：「如果是勇者欣梅爾的話，他一定也會這麼做的。」

選戰倒數豬羊變色，沈伯洋已成蔣萬安從政以來最艱困的強敵，國民黨必須正視問題，此役是破釜沉舟、背水一戰。台北市之戰唇亡齒寒，首都動搖，藍營大地震；這不只是一場賽跑，而是政黨版圖的生死存亡之戰。

民進黨「全黨砍一人」，公然霸凌、圍剿蔣萬安，國民黨當然要「全黨挺一人」。唯有勝選才能成為浴火重生的鳳凰，否則美洲獅和鬣狗無情撕咬，再優雅的姿態、再漂亮的羽毛，一旦敗選，註定成為任人宰割的雞鴨。

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