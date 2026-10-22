柯志恩吐槽韓國瑜站台眼眶泛紅 民進黨有「韓國瑜創傷症候群」

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天下午接受專訪，提及立法院長韓國瑜上周來高雄助選，在台上看見這麼多人對國民黨有期待，眼眶泛紅、內心非常感動。柯志恩說，民進黨對韓流無法擺脫心魔，對韓的發言冷嘲熱諷、酸言酸語，存在「韓國瑜創傷症候群」。

柯志恩今天下午接受中天主播馬千惠專訪，主持人問柯，最後37天是否缺臨門一腳，韓國瑜來高雄助選是加分或扣分，高雄人現在還氣韓國瑜嗎？

柯志恩說，除台北市之外，其他縣市的選情都非常冷，高雄不被看到，這股氣對她不利，上周對手賴瑞隆成立競選總部，剛好韓院長也在屏東，所以致電韓國瑜到小港賴瑞隆的本命區參加廟口開講，這一切都是天意。

「百分之百自發性人潮塞爆鳳儀宮、沒有動員」柯志恩說，大家的熱忱與期待讓韓院長眼中含淚，還質疑是否有刻意動員，當時韓院長眼眶泛紅說「這麼多人對我們有期待」。高雄給國民黨機會、創造歷史高潮，也用更大反制讓國民黨反省，院長百感交集，所以看見這麼多人支持很感動。

韓國瑜為柯志恩站台後，綠營大力砲轟韓又重提「愛情摩天輪」。柯志恩表示，陳其邁、賴瑞隆他們都有韓國瑜夢魘、韓國瑜症候群，動不動就要去酸韓國瑜一下，其實韓提的摩天輪只是庶民經濟的一塊，以愛為民舉一個例子而已，何錯之有？民進黨對於韓流無法擺脫心魔，習慣冷嘲熱諷、酸言酸語，民進黨真的要放下，2018年的事情要讓它過去，重新面對高雄嶄新的未來，別再提出跟事實不符的批判，「否則完全不能被大家接受，我只能說他們有創傷症候群」。