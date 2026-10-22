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遭質疑餵藥案造謠 蘇巧慧：市府公布資料不能信要相信什麼？

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨參選人蘇巧慧接受TVBS「少康戰情室」專訪。圖／TVBS少康戰情室提供
民進黨參選人蘇巧慧接受TVBS「少康戰情室」專訪。圖／TVBS少康戰情室提供

2026選戰持續交鋒，藍營質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧當年針對新北幼兒園餵藥案在臉書發文造謠。蘇巧慧接受「少康戰情室」專訪時表示，當時新北市府公布檢驗出現殘藥反應與行政懲處，她身為新北市立委，應當對事件表達態度。被追問若重來一次是否會先停看聽，蘇巧慧回應「我是相信新北市政府的資料，如果新北市政府公布的資料都不能相信，那我們要相信的是什麼？」

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蘇巧慧表示，當時新北市政府公布相關檢驗資訊後，不僅祭出行政懲處，國民黨團議員也關注此案事件涉及孩童，所有人都應該謹慎面對，身為新北市立委，對此事表達態度是應有的監督責任，當時的發言及事件發展時序，網路上都可以查得到。

對外界指新北地檢署宣布幼童毛髮檢驗未檢出巴比妥等藥物，蘇巧慧則說，也應該回頭檢視事件初期新北市政府及市長侯友宜的發言。她強調，大家都是希望新北市好、孩子好，沒有必要為了選舉扭曲事實。

蘇表示，未來若有機會擔任市長，對新北市公務員的要求會更嚴格，相關資訊必須經過最嚴謹的事實查核後才能公布，「這是作為首長應該要有的態度。」

節目訪問中也談及台大前校長管中閔與張淑娟對她的質疑。蘇巧慧表示，相關發言及逐字稿至今仍可在網路上查閱，當年她身為立法院教育及文化委員會委員，關注的是台大校長遴選及大學校長遴選制度，並未針對個人發表評論。

對於張淑娟事件，蘇巧慧說，當時在政論節目談及張淑娟事件時，她是將話題帶回自身經歷，提到自己的祖父也曾遭到汙衊，因此認為應透過蒐集證據、釐清事實，把事情說清楚。

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