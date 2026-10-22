與民進黨不同調？長者免費健保 蘇巧慧：全國一致、我接受

立法院日前三讀年滿65歲、最近1年綜合所得總額未達申報標準或綜所稅率未達20%的長者，其健保費由中央主管機關全額補助，民進黨新北市長參選人蘇巧慧在立院表決時沒有同意。她接受少康戰情室專訪談及此事表示，若將健保費補助定位為長者福利，且由中央統一負擔、全國一致實施，她可以接受，未來若當選新北市長，也會全力向中央爭取。

趙少康在專訪中提到，藍白推動65歲以上長者健保費排富補助，相關提案已通過，但蘇巧慧在立法院表決時未支持，詢問她是否認同這項政策，以及未來若當選新北市長，是否會與民進黨團持不同立場。

蘇巧慧表示，她一向主張，民眾不應因居住縣市不同而享有不同待遇，過去包括育兒津貼在內的福利政策，都希望全國一致，也希望長者福利能有相同原則，但健保費能否定位為福利制度，目前仍有不同意見。

蘇巧慧指出，新北市人口逾400萬，人口增多是城市發展的優勢，提供相關福利，對地方財政而言是沉重負擔，她希望相關福利由中央統一規畫、負擔，讓全國長者享有一致待遇。

趙少康追問，如果政策是全國一致實施，是否就能接受？蘇巧慧明確回應「全國一致的話，我接受」，若將長者健保費補助定位為福利，她主張要全國一致，身為新北市長參選人，也會全力爭取中央負擔相關經費。

蘇巧慧也提到，她提出長者假牙補助等政策，只要新北市財政能夠負擔，就會努力投入資源。希望能為長者爭取更多福利，健保費是否應由政府全額負擔，醫界仍有不同看法，相關制度對健保及國家長遠發展的影響，也需要審慎考量。