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新北市長人設戰 蘇巧慧酸李四川要在疏洪道種樹「超乎我們理解」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨參選人蘇巧慧接受TVBS「少康戰情室」專訪表示，首長需要執行力、協調力、聚合力，以及創意與活力。圖／TVBS少康戰情室提供
民進黨參選人蘇巧慧接受TVBS「少康戰情室」專訪表示，首長需要執行力、協調力、聚合力，以及創意與活力。圖／TVBS少康戰情室提供

2026新北市長被認為是「人設」大戰，民進黨參選人蘇巧慧接受TVBS「少康戰情室」專訪，被問到對上工程專業國民黨新北市長參選人李四川她直言，首長更需要執行力、協調力、聚合力，以及創意與活力，李四川長年以工程專業著稱，但他不知道307公車未上國道，李也提出二重疏洪道種樹的想法「超乎我們理解」，市政問題環環相扣，首長必須具備整合資源、協調各方的能力。

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蘇巧慧表示，新北市29區對她而言都很重要，不應以政治顏色區分，而是要真正理解每個地方的特色與需求，她舉例永和的台南黑白切搭的四川辣渣，呈現不同文化融合的日常，透過理解地方、展現包容與誠意，才能讓不同背景的民眾感受到問政態度。對於趙少康曾形容她「不討厭」，蘇巧慧笑說，自己覺得這已經是很高的評價，就是破圈。

對於首長特質，蘇巧慧指出，市政問題多半是複合式問題，以市場改建為例，不只是硬體工程，還必須考量早晚市營運、周邊道路、居民上下班及買菜時間等因素，才能決定如何規畫與施工，都市更新同樣涉及多面向協調。

蘇巧慧認為，李四川是工程專家，長年以工程見長，她過去10年參與造橋鋪路、滯洪池、交流道、堤外便道、學校及人行道等建設，從大型工程到日常生活設施都有經驗，首長不只要能向中央爭取預算，也要在地方協調不同意見，讓工程獲得足夠資源與支持，最後提出地方居民能接受的方案，這才是市政建設所需要的專業與協調能力。

蘇強調自己很會爭取預算，對藍營質疑新北淡海輕軌預算遭到刪減，蘇巧慧表示，選舉過程難免有攻防，但中央已多次公開說明，軌道建設計畫核定後，將依工程進度撥款，相關計畫核定後經費不會短少，相關質疑與實際情況不符。

談到松山機場遷移及中和光復線延伸議題，蘇巧慧主張新北市應展現「主體性」，重大建設不能只從台北市角度決定。她表示，中和光復線原規畫延伸至松山機場，若台北市要遷移機場、改建AI科技園區，應先與新北市討論，並考量新北市民搭機需求及機場的軍事、離島救護等功能。她也提出，淡海科學城有約100公頃土地可規畫AI科技園區，新北市也能爭取產業發展機會。

在都更議題上，蘇巧慧表示，新北市老屋數量多，都更最大問題在於行政程序冗長、審議不夠透明，以及缺乏足夠誘因吸引民間投入。她主張將現有都更處升格為一級局處「都更局」，並導入AI協助審圖、加速行政流程，同時結合長照、幼托及地方文化，讓都市更新兼顧生活機能與在地特色。

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