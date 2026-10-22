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民調從落後兩位數到追近 蘇巧慧：戒慎恐懼盼藉「洋流」跑快一點

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨參選人蘇巧慧接受TVBS「少康戰情室」專訪，談及近期信民民調領先對手13％，強調要「戒慎恐懼」。圖／TVBS少康戰情室提供
民進黨參選人蘇巧慧接受TVBS「少康戰情室」專訪，談及近期信民民調領先對手13％，強調要「戒慎恐懼」。圖／TVBS少康戰情室提供

新北市長選戰持續升溫，民進黨參選人蘇巧慧接受TVBS「少康戰情室」專訪，談及近期信民協會民調領先對手13％，蘇巧慧表示，選戰初期民調曾落後對手20多個百分點，9月初內參及媒體民調逐漸轉為領先，看到信民民調領先13%，確實相當驚訝，但她強調要「戒慎恐懼」。

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對台北市長參選人沈伯洋「洋流」效應，蘇巧慧表示，確實感受到這波熱情前所未見，沈伯洋帶動年輕人站出來，她已花800多天打造了這艘「船」，希望可以順著洋流跑快一點。

趙少康指出，信民協會民調指蘇巧慧以43.1%支持度領先國民黨參選人李四川的30%，差距達13.1％，與8月民調蘇巧慧35.2%、李四川34.7%相比，起伏甚大，為何一個月內支持度差距會拉大？

蘇巧慧表示，團隊9月初就感受到選情變化，無論是內部民調或媒體民調都開始出現領先，幅度約1至5%。9月5日競選總部成立時，是台灣所有縣市長參選人的第一場競總成立大會，她坦言「事先也不知道會有多少人來」，當天即使下著大雨，仍有約2萬人到場，支持者在雨中雨衣穿了又脫，脫了又穿，感受到民眾的熱情，也開始對選情有信心，覺得「事有可為」。

談到「洋流」效應，蘇巧慧表示，9月中旬之後，感受到沈伯洋逐漸獲得更多認同，無論是在台北市車隊掃街，或到新北市活動，都能看見民眾熱情支持，大家也紛紛喊出「洋流慧聚、雙北雙贏」。

蘇巧慧強調，自己花了800多天打造團隊、準備選戰，就像打造好一艘船並已經起航，如今洋流來了，讓她能順著這股力量跑得更快，她對此相當感謝，認為兩者是相輔相成。

被問到是否擔心對方搶走新聞版面，蘇巧慧表示不會，並認為新北市幅員廣大，提早布局是自己做過最正確的決定。

節目中，聯合報北市特派李承穎追問「賴總統與沈伯洋誰的輔選效果比較好？」蘇巧慧表示，兩人的效果都很好，地方民眾喜歡看到總統到地方參拜祈福，沈伯洋確實帶動更多年輕人出來，她希望「兩個最好多來」。

趙少康另提到，該份民調的泛綠支持者比率高於泛藍，詢問蘇巧慧如何看待樣本結構。蘇巧慧表示，這兩年來，泛藍與泛綠的樣本比率持續變化，民調都會當成重要參考，不會贏的時候嘲笑對手，輸的時候去抨擊民調機構。

至於是否為展現參選決心而辭去立委職務，蘇巧慧表示，目前仍認真履行立委職責，上午也到立法院質詢，三間服務處每天持續運作，自己是在立委工作基礎上疊加選戰，希望進一步擴大服務，地方鄉親的認同，就是她的底氣。

談到外界形容她這次採取「尊侯」策略，蘇巧慧表示，在新北市深耕11年，歷經前市長朱立倫及侯友宜不同的施政風格，尤其侯友宜任內8年，她一路參與新北市發展，許多重大建設，包括軌道建設、滯洪池等，都是由她向中央爭取預算，再由侯友宜領導的市府團隊在地方執行，中央與地方必須相互配合，才能推動建設。

蘇巧慧說，這幾年新北市的基礎建設確實進步很多，這是不可否認的事實，「因為我也在其中」，尊敬每一位努力的人，不只侯友宜，也包括整個市府團隊，並肯定不少局處首長相當敬業。

對於若當選市長，是否考慮留任侯友宜任內的局處首長，蘇巧慧表示，用人是首長權責，她態度也很清楚，只要對方認同相同的價值觀，願意用新方法、新觀念、新態度解決問題，就是好人才，「黨派對我來講不是問題」。

民進黨參選人蘇巧慧接受TVBS「少康戰情室」專訪，談及近期信民民調領先對手13％，強調要「戒慎恐懼」。圖／TVBS少康戰情室提供
民進黨參選人蘇巧慧接受TVBS「少康戰情室」專訪，談及近期信民民調領先對手13％，強調要「戒慎恐懼」。圖／TVBS少康戰情室提供

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 民調 選戰 沈伯洋

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