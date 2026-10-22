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吳子嘉遭搜索 國民黨：司法不能淪為政治打手

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

美麗島電子報董事長吳子嘉今遭檢調搜索住家及辦公室，國民黨文傳會主委陳以信嚴正質疑，選舉將近，檢調接連對政治人物及媒體人發動搜索，究竟掌握什麼重大事證？為何非得採取搜索手段不可？司法應該維護公平正義，絕不能淪為任何政黨打擊異己的政治打手。

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陳以信指出，從台東、花蓮到新竹，短短三天接連傳出搜索行動，如今連敢於批評執政黨的媒體人都遭搜索，難道民進黨政府連不同聲音都容不下？難道面對政治批評，不是公開辯論、提出證據，而是讓檢調上門搜索？這樣的發展，如何不讓社會質疑司法中立？

陳以信表示，媒體監督政府是民主社會的重要基石，司法偵查固然必須依法進行，但涉及媒體機構的搜索，更應嚴守比例原則，保障新聞自由及消息來源。檢調有責任在不妨礙偵查的前提下，向社會說明搜索的法律依據與必要性，不能讓司法公信力在選舉期間受到侵蝕。

2026九合一選舉 新竹縣選舉 鄭朝方 吳子嘉 司法 國民黨

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