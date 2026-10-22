「薔琵」恐打亂選舉抽籤 中選會：明若停班改延至27日

強颱薔琵持續逼近台灣，原訂明天舉行的2026地方選舉候選人姓名號次抽籤如今也可能受影響。中選會表示，已於20日函知各直轄市、縣市選委會，明天若因颱風來襲，地方政府宣布停止上班，該地候選人號次抽籤將改至10月27日舉行。

中選會16日舉行委員會議，審查2026年直轄市長、直轄市議員、縣市長及縣市議員選舉候選人資格，原訂各直轄市、縣市選委會明天辦理候選人姓名號次抽籤。

不過，薔琵颱風來勢洶洶，中選會日前已先因應可能停班情形。中選會表示，20日已函知各直轄市、縣市選委會，如果23日因颱風來襲，經地方政府宣布停止上班，候選人號次抽籤改訂於27日舉行，並請各選委會配合辦理及通知候選人。

根據中選會日前公布的候選人資格審查結果，6都共有23人登記參選市長，均符合規定；16個縣市共有58人登記參選縣市長，也全數符合規定。直轄市議員部分共610人登記，605人符合規定；縣市議員共892人登記，887人符合規定。

根據中央氣象署最新資料，強颱薔琵今下午2時中心位於鵝鑾鼻東南東方約490公里處，以每小時14轉21公里速度向西北轉北北西前進，中心附近最大風速每秒51公尺，7級風平均暴風半徑300公里。陸上警戒範圍包括宜蘭、花蓮、台東、台中、南投、高雄及屏東。

氣象署下午4時最新風雨預報顯示，明有18縣市部分地區風力或雨量達停班停課標準，但實際是否停班停課，稍晚由各地方政府決定。