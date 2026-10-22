批沈伯洋颱風假扯股市脫鉤 楊智伃：只看流量不管人命？

颱風來襲，颱風假成為政治攻防戰。民進黨台北市長參選人沈伯洋提出颱風天股市開盤與停班停課脫鉤的構想，國民黨前發言人楊智伃表示，只想討好，卻不顧人民安全的發言，這才是沈伯洋的真面目，「一場颱風吹走洋流，也掀開沈伯洋的真面目。」

楊智伃表示，北北基桃市政團隊嚴陣以待，希望做好萬全準備，將天災帶來的傷害降到最低。結果，被問到防颱市政議題，沈伯洋竟扯到股市與颱風假脫鉤？股市逼近五萬點，民眾能享有投資與經濟發展的紅利，固然值得開心。但遇到強大且難以預測的天災，賺錢真的比人命重要嗎？

楊智伃表示，沈伯洋在說出這些話之前，有沒有想過，從事金融服務產業的台北市民，如果必須在颱風天冒險上班，要承受多少危險與辛苦？身為立法委員，如果他認為這是重要的制度改革，早就可以在立法院提出討論、要求行政院研議調整。他究竟提出過哪些具體方案，又要求過哪些配套？

楊智伃表示，截至2026年6月底，全國證券商從業員工共有4萬6611人，約4.66萬人。股市與颱風假脫鉤後，究竟有多少證券、資訊、結算及銀行交割人員必須出勤？哪些工作能遠端完成？如果仍須冒風雨到場，交通與安全如何保障？公車、捷運等大眾運輸的班次，是否也必須配合調整？背後又有多少工作人員需要出勤？

楊智伃說，台北市停班與股市休市脫鉤後，其他縣市如果也宣布停班，當地相關產業人員需不需要上班？受災地區的券商能否停止營業？員工的安全與權益又如何保障？最聰明的沈伯洋，既然提出脫鉤，就應該把這些問題一起說清楚。配套沒有交代清楚，就拋出牽動全國金融從業人員的主張，只是為了選舉討好部分選民、追求流量。

楊智伃酸，這其實才是大家認識的沈伯洋，就像一個比較會講話的網路酸民一樣，出一張嘴、天馬行空，只想討好、搶流量，卻沒有說清楚市政如何運作、立委如何履行職責，以及主張背後需要哪些配套。市長是父母官，肩負守護市民安全與幸福、維持市政順利運作的責任，不該隨波逐流，忘記真正應該堅守的底線。