蔣萬安推「都更5099」加速都更 國土署曝關鍵：最主要仍是審議過程

台北市長蔣萬安推出「都更5099」，將公辦都更第一階段意願門檻降至50%。國土署長蔡長展今表示，降低門檻有其好處，但要縮短都更時間，最主要仍是審議過程，公辦都更或國家住都中心辦理的案件「幾乎都是10年以上起跳。」

蔣萬安日前宣布將現行「公辦都更7599」升級為「都更5099」，第一階段住戶自主整合意願門檻從75%降至50%，只要取得過半住戶同意，市府就會進場協助方案評估及權益試算；第二階段達90%同意後，再協助住戶選配及尋找建商。

北市府另推出「大街廓都更」，針對基地面積達3000平方公尺以上，且位於捷運場站或水岸周邊的都更案件，將基準容積由225%提高至300%，盼增加大面積基地整體更新誘因。

對於將第一階段意願門檻降至50%，蔡長展今在內政部務會報會後記者會，表示這可以讓住戶先了解都市更新在財務、法律諮詢、營造及權利分配等方面的知識，「這並不是不好」，有其好處。

不過，蔡長展指出，若要縮短都更所需時間，最主要問題仍是審議過程耗時，公辦都更或國家住都中心辦理的案件，「幾乎都是10年以上起跳」。中央這次推動都更修法，將建立審議簡化、監督及公部門介入機制，避免都更案件「放著四、五年不動」，形成「殭屍都更」。

至於北市府針對3000平方公尺以上、位於水岸或捷運場站周邊的大街廓都更，將基準容積由225%提高至300%，蔡長展表示，中央並不反對，也認為對都市更新會有助益。

蔡長展說，如果放寬容積的區域原本道路沒有那麼寬，容積獎勵再加成後，區域人口及車流量都可能增加，進而造成區域性問題，因此仍需要經過地方都市計畫委員會討論。