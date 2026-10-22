快訊

不斷更新／中颱薔琵來襲！嘉義縣等4縣市2地區放颱風假 23日停班停資訊看這

案件疑點重重…台女河口湖飯店遭割頸身亡 嫌犯疑是洗錢犯曾遭判刑

台灣女旅客在日本河口湖遇害 死者為空勤總隊長井延淵之女

聽新聞
0:00 / 0:00

綠營批文宣割稻尾？吳陣營反擊：上網都知道吳宗憲做很多事

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
吳宗憲競辦回擊，只要上網搜尋都能看見吳宗憲包括多次在立法院質詢、召開協調會及地方說明會，努力爭取與維護宜蘭人權益的紀錄，反譏綠營隨意指控，不覺得被打臉嗎？圖／吳宗憲競辦提供
吳宗憲競辦回擊，只要上網搜尋都能看見吳宗憲包括多次在立法院質詢、召開協調會及地方說明會，努力爭取與維護宜蘭人權益的紀錄，反譏綠營隨意指控，不覺得被打臉嗎？圖／吳宗憲競辦提供

宜蘭縣議會民進黨團今天召開記者會，批評國民黨縣長候選人吳宗憲的文宣手冊所列政績，幾乎與他無關，而是中央與地方跨黨派攜手合作、歷經多年突破限制才大功告成，吳宗憲光憑會議、照片就想收割。對此，吳宗憲競辦表示，只要上網搜尋都能看見吳宗憲這3年多來努力為宜蘭人爭取與維護權益的紀錄，秒打臉綠營指控。

2026九合一選舉

議員林佩螢、呂惠卿，蘇澳鎮長李明哲、議員候選人李姿婷聯手抨擊吳宗憲在16頁文宣誇稱「來宜蘭3年做出具體建設」、「不看口號看實績」，擔任不分區立委以來推動羅東工保地解編、蘇澳溪分洪道發包、南方澳漁船上架場、員山溪洲抽水站、擋下五結鄉風力發電；但檢視事實，吳宗憲只有口號、沒有實績，滿口建設是「割稻尾」。

綠營說，羅東工保地區段徵收是2018年時任行政院長賴清德至宜蘭視察時，通過代理縣長陳金德當面解說，賴清德因此力推解編，經過無數次開會、協調、公聽會，終於在內政部審議委員會通過，這是地方民代、首長努力鍥而不捨與中央合作的結果。

至於蘇澳溪分洪道是行政院前政委吳澤成推動獲中央跨部會共識，由時任行政院長陳建仁核定，當時吳宗憲還不是立委，工程決標後卻變成他的功勞？而南方澳漁船上架場，是漁民去年找了民進黨立委陳俊宇協調共商解決之道，漁業署才收購這塊土地，吳宗憲最後參與少部分，還有員山鄉淹水及五結反風電等都是作秀。

對此，吳宗憲競選辦公室回擊，身為民代在檢視別人前要先做好功課，無論是羅東工保地解編、蘇澳溪分洪道、南方澳上架場或五結反風力發電，現在網路科技發達，只要上網搜尋都能看見吳宗憲包括多次在立法院質詢、召開協調會及地方說明會，努力爭取與維護宜蘭權益的紀錄，綠營隨意指控，難道不覺得被打臉嗎？

反觀民進黨與林國漳當初反對財劃法修法，現在林國漳顧問推出的政策不也正是使用這些預算？當初反對普發1萬，結果通過後民進黨做圖卡宣傳，比誰跑得都快！簡直是「前期隱形，後期閃現」，民進黨的走位絕對是教科書級別。

競辦說，如果民進黨團不做功課、搞不清楚吳宗憲做了什麼，歡迎在抹黑之前先詢問，競辦有完整會議歷程、時間地點可提供；對手繼上次記者會抹黑吳宗憲參加音樂會，連最基本的日期都可以弄錯後，這次又再度搞烏龍，呼籲林陣營不要三天兩頭就用低劣的潑髒水、造謠手法操弄選舉。

宜蘭縣議會民進黨團今天召開記者會，批評國民黨縣長候選人吳宗憲的文宣手冊所列政績是自導自演、割稻尾。圖／民進黨團提供
宜蘭縣議會民進黨團今天召開記者會，批評國民黨縣長候選人吳宗憲的文宣手冊所列政績是自導自演、割稻尾。圖／民進黨團提供

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 吳宗憲 李明哲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍營指持股公司與大陸做生意 林國漳競辦：惡意連結抹黑

遭立委質疑與陸做生意 林國漳競辦斥抹黑

贊不贊成65歲免健保費？柯文哲點名參選縣市長9綠委「出來回應」

有信心贏！ 蔣萬安表態「連任後做好做滿」

相關新聞

與盧秀燕竹北開講前夕突遭搜索！吳子嘉批「司法追殺」絕食拒交保

新竹縣長選情藍綠激戰，美麗島電子報董事長吳子嘉今遭檢調搜索後宣布絕食，痛批遭「司法追殺迫害」，若須交保也將拒絕。鄭朝方陣營回應靜待司法調查；徐欣瑩陣營表示稍後回應。吳原訂下周一赴竹北「董事長開講」，行程是否生變備受關注。

批沈伯洋颱風假脫鉤股市「ㄎ一ㄤ過頭」 許宇甄：發生傷亡誰負責？

針對民進黨台北市長參選人沈伯洋提出「股市與颱風假脫鉤值得討論」，國民黨團書記長許宇甄痛批，聽沈伯洋一席話，如聽一席話，只會說「值得討論」，卻拿不出半點具體方案。颱風天政府宣布停班停課，股市卻照常交易，這些員工難道不用冒險上班？發生傷亡誰負責？難道沈伯洋眼裡只有股票漲跌、政府收稅，沒有勞工生命安全？

有個「蘇貞昌」爸爸有多難？蘇巧慧上「少康戰情室」曝從小背負的壓力

距11月28日投票剩37天，選情瞬息萬變，不到最後一刻，勝負難料。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪，蘇巧慧2024年7月便表態爭取參選新北市長，超過2年耐力長跑中，選情落後到追近，也道出身為政二代的壓力，看待洋流現象，她說，已花800多天打造了這艘「船」，希望可以順著洋流跑快一點。

遭盧秀燕批當立委「騎驢找馬」選市長 沈伯洋諷：我沒有要選總統

台北市長蔣萬安昨天承諾若連任一定會做好做滿，其競總主委、台中市長盧秀燕大讚蔣的魄力跟對市民的承諾，更反嗆民進黨參選人沈伯洋騎驢找馬，沈今天下午受訪被問到先是一愣稱「我沒有要選總統，為什麼是騎驢找馬？」更諷刺國民黨也有很多立委選市長還蠻多，確定要打這一題？

批沈伯洋市政洋相百出 國民黨：股市開盤比人命重要？

民進黨台北市長參選人沈伯洋提出颱風天股市開盤與停班停課脫鉤的構想，國民黨發言人、台北市議員柳采葳今批評沈伯洋市政洋相百出；難道金融從業人員颱風天就該冒著生命危險上班？難道股民也要頂著狂風暴雨跑到證券行交易？難道在沈伯洋眼中，股市賺錢竟然比市民生命安全還重要？

【重磅快評】狹路相逢勇者勝 蔣萬安如何對決美洲獅？

日本政治學者小笠原欣幸一改先前預測，以「美洲獅」比喻民進黨台北市長參選人沈伯洋，原本「龜兔賽跑」領先的台北市長蔣萬安，如今面對兵臨城下，不能再把過去優勢當成未來的保證。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。