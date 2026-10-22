綠營批文宣割稻尾？吳陣營反擊：上網都知道吳宗憲做很多事

宜蘭縣議會民進黨團今天召開記者會，批評國民黨縣長候選人吳宗憲的文宣手冊所列政績，幾乎與他無關，而是中央與地方跨黨派攜手合作、歷經多年突破限制才大功告成，吳宗憲光憑會議、照片就想收割。對此，吳宗憲競辦表示，只要上網搜尋都能看見吳宗憲這3年多來努力為宜蘭人爭取與維護權益的紀錄，秒打臉綠營指控。

議員林佩螢、呂惠卿，蘇澳鎮長李明哲、議員候選人李姿婷聯手抨擊吳宗憲在16頁文宣誇稱「來宜蘭3年做出具體建設」、「不看口號看實績」，擔任不分區立委以來推動羅東工保地解編、蘇澳溪分洪道發包、南方澳漁船上架場、員山溪洲抽水站、擋下五結鄉風力發電；但檢視事實，吳宗憲只有口號、沒有實績，滿口建設是「割稻尾」。

綠營說，羅東工保地區段徵收是2018年時任行政院長賴清德至宜蘭視察時，通過代理縣長陳金德當面解說，賴清德因此力推解編，經過無數次開會、協調、公聽會，終於在內政部審議委員會通過，這是地方民代、首長努力鍥而不捨與中央合作的結果。

至於蘇澳溪分洪道是行政院前政委吳澤成推動獲中央跨部會共識，由時任行政院長陳建仁核定，當時吳宗憲還不是立委，工程決標後卻變成他的功勞？而南方澳漁船上架場，是漁民去年找了民進黨立委陳俊宇協調共商解決之道，漁業署才收購這塊土地，吳宗憲最後參與少部分，還有員山鄉淹水及五結反風電等都是作秀。

對此，吳宗憲競選辦公室回擊，身為民代在檢視別人前要先做好功課，無論是羅東工保地解編、蘇澳溪分洪道、南方澳上架場或五結反風力發電，現在網路科技發達，只要上網搜尋都能看見吳宗憲包括多次在立法院質詢、召開協調會及地方說明會，努力爭取與維護宜蘭權益的紀錄，綠營隨意指控，難道不覺得被打臉嗎？

反觀民進黨與林國漳當初反對財劃法修法，現在林國漳顧問推出的政策不也正是使用這些預算？當初反對普發1萬，結果通過後民進黨做圖卡宣傳，比誰跑得都快！簡直是「前期隱形，後期閃現」，民進黨的走位絕對是教科書級別。

競辦說，如果民進黨團不做功課、搞不清楚吳宗憲做了什麼，歡迎在抹黑之前先詢問，競辦有完整會議歷程、時間地點可提供；對手繼上次記者會抹黑吳宗憲參加音樂會，連最基本的日期都可以弄錯後，這次又再度搞烏龍，呼籲林陣營不要三天兩頭就用低劣的潑髒水、造謠手法操弄選舉。