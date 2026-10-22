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蘇貞昌是資產也是負債 蘇巧慧：做到120分、150分證明自己

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧接受TVBS「少康戰情室」專訪，被問到父親行政院前院長蘇貞昌是「資產」還是「負債」，蘇巧慧直言「是資產也是負債」。圖／TVBS少康戰情室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧接受TVBS「少康戰情室」專訪，被問到父親行政院前院長蘇貞昌是「資產」還是「負債」，蘇巧慧直言「是資產也是負債」。圖／TVBS少康戰情室提供

2026選戰進入倒數，藍綠選將拚破圈。民進黨新北市長參選人蘇巧慧接受TVBS「少康戰情室」專訪，被問到父親行政院前院長蘇貞昌是「資產」還是「負債」，蘇巧慧直言「是資產也是負債」，從小就因父親的名氣與經歷，必須付出比別人更多的努力，光是做到100分還不夠，還必須拉開與第二名的差距，做到120分、150分，這樣第一名才是實至名歸。

2026九合一選舉

新北市長選戰白熱化，民進黨新北市長參選人蘇巧慧接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪，主持人趙少康與兩位資深媒體人共同提問。

蘇巧慧參選新北市長以來，鮮少與蘇貞昌同台，但蘇貞昌持續在地方幫忙跑行程，扮演最強分身。趙少康在專訪中提到，蘇巧慧9月5日競選總部成立時蘇貞昌未出席，被認為是顧慮蘇貞昌現身恐影響女兒選情。

蘇巧慧直言，父親的政治資歷對她確實有正面幫助，但也帶來必須突破的壓力，從小即使自己的表現達到一定水準，仍可能被同學拿父親的身分來比較，若要獲得外界認同，光是做到100分還不夠，必須做到120分、150分，才能證明自己，「這是從小就明白的道理」。

蘇巧慧說，蘇貞昌過去台北縣長任內留下的政績，如二重疏洪道、十三行博物館到雙和醫院，以及改善淹水問題等，都能看見父親昔日的施政成果，民眾對蘇貞昌的肯定，也讓外界期待她能有所表現。

蘇巧慧說，競總成立當天，父親希望「把光芒留給主角」，當天活動時間約兩個小時，有兩位總統到場，也有許多好友前來支持，最重要的還是自己，父親選擇將舞台留給她。她強調，平時若有適合的場合，父女就會自然地一起出席，例如屏東同鄉會及資深黨員聯誼會等活動，沒有刻意安排或排斥同台。

外界形容蘇貞昌治軍嚴謹，蘇巧慧形容父親是「對事嚴格，對人溫暖」，她以自己歷練三屆立委、從政11年經驗指出，愈來愈能理解團隊領導者的態度，會影響整個團隊工作標準，最上頭的螺絲有沒有鎖緊，會影響後面一連串層層影響，這些都取決於領導者的態度。

她也說，父親對子女的要求是「價值不能變，底線不能破」，除此之外則自由開放，重點是負責任地把自己的功課做好。

趙少康也提到外界形容蘇巧慧的個性較像蔡英文，而非父親蘇貞昌。蘇巧慧，兩人政治背景、養成與歷練不同，卻能在蔡英文擔任總統、蘇貞昌出任行政院長期間，充分信任彼此並給予授權。

蘇巧慧指出，當時總統主要負責國防、外交，行政院長負責內政，兩人各有分工，卻能相互配合，讓台灣呈現出他們所認同的樣子。

她形容，蔡英文、蘇貞昌從共同執政到如今能在公開場合及社群平台互相開玩笑，展現出彼此的熟悉與默契，希望未來自己能擁有這樣的合作夥伴，在充分信任、彼此支持的基礎上一起完成工作。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧接受TVBS「少康戰情室」專訪，被問到父親行政院前院長蘇貞昌是「資產」還是「負債」，蘇巧慧直言「是資產也是負債」。圖／TVBS少康戰情室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧接受TVBS「少康戰情室」專訪，被問到父親行政院前院長蘇貞昌是「資產」還是「負債」，蘇巧慧直言「是資產也是負債」。圖／TVBS少康戰情室提供

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 蘇貞昌 負債 資產 選戰

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