中市議員參選人未獲提名仍標註黨徽 藍發函要求撤下…本人回應

台中市議員參選人張書華未獲國民黨提名，卻仍在看板及文宣標註黨徽，國民黨台中市黨部今天表示，已寄發存證信函，要求撤下黨徽及有關黨的字眼。張書華表示，會依規定辦理。

張書華登記參選第12選區（太平區）台中市議員，由於違紀參選已遭國民黨撤銷黨籍，國民黨說明，發現張書華的廣告看板及文宣仍標註國民黨黨徽。

國民黨台中市黨部表示，國民黨在第12選區已提名徵召現任市議員黃佳恬、賴義鍠，市黨部因此寄發存證信函，要求張書華於文宣及廣告看板上，撤下具有國民黨黨徽及任何有關黨的字眼。以維護黨內提名人權益，並避免選民誤解張書華為國民黨支持人選。

對此，張書華回應，目前還沒有收到，會依規定辦理。他並引用前國民黨主席洪秀柱的名言「黨可以不要我，但我絕不會放棄黨」。