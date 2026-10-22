聽新聞
0:00 / 0:00
中市議員參選人未獲提名仍標註黨徽 藍發函要求撤下…本人回應
台中市議員參選人張書華未獲國民黨提名，卻仍在看板及文宣標註黨徽，國民黨台中市黨部今天表示，已寄發存證信函，要求撤下黨徽及有關黨的字眼。張書華表示，會依規定辦理。
張書華登記參選第12選區（太平區）台中市議員，由於違紀參選已遭國民黨撤銷黨籍，國民黨說明，發現張書華的廣告看板及文宣仍標註國民黨黨徽。
國民黨台中市黨部表示，國民黨在第12選區已提名徵召現任市議員黃佳恬、賴義鍠，市黨部因此寄發存證信函，要求張書華於文宣及廣告看板上，撤下具有國民黨黨徽及任何有關黨的字眼。以維護黨內提名人權益，並避免選民誤解張書華為國民黨支持人選。
對此，張書華回應，目前還沒有收到，會依規定辦理。他並引用前國民黨主席洪秀柱的名言「黨可以不要我，但我絕不會放棄黨」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。