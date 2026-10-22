近百名基督徒齊聚王美惠競總 為台灣、參選人祈福

民進黨嘉義市長參選人王美惠競選總部今天聚集近百名基督徒參加「基督徒感恩祝福祈禱會」，由牧師洪智信主禮，現場透過詩歌、禱告與祝福，共同為台灣、嘉義及王美惠祈福。

王美惠競選總部今天發布新聞稿表示，祈禱會由洪智信帶領牧師團共同禱告，感謝上帝長久以來守護台灣，讓台灣歷經民主抗爭，走到今日享有民主自由的社會，並祈求上帝持續守護台灣民主。

現場同時為王美惠祈禱，祈求上帝賜予憐憫的心、智慧、勇氣與膽識，勇敢向前，繼續為嘉義市民服務。王美惠也在眾牧師的按手祝福與禱告中，接受來自教會的勉勵。

王美惠表示，一路走來，始終有教會牧師及會友陪伴，每當遇到困難、挫折，甚至感到疲憊時，教會總會給予溫暖，這份長久以來的關懷與支持，始終銘記在心。

王美惠表示，從政多年，始終認為政治就是要關心人民、照顧需要幫助的民眾，未來也會秉持謙卑、感恩與服務的心，將這份愛化為實際行動，讓溫暖與照顧深入嘉義市基層。