快訊

不斷更新／中颱薔琵來襲！嘉義縣等4縣市2地區放颱風假 23日停班停資訊看這

案件疑點重重…台女河口湖飯店遭割頸身亡 嫌犯疑是洗錢犯曾遭判刑

台灣女旅客在日本河口湖遇害 死者為空勤總隊長井延淵之女

聽新聞
0:00 / 0:00

陸配之子未斷奶就來台仍遭撤參選資格 陸委會：來台前已在大陸設籍

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑22日主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影
陸委會副主委梁文傑22日主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

年底九合一選舉將至，花蓮陸配村長鄧萬華之子賴汶佑因「未繳交喪失大陸戶籍證明」遭中選會撤銷參選資格，賴辯駁自己在出生僅6個月、「奶都還沒斷」即被帶回台灣定居，且從未在大陸設籍，如何開具除籍證明。但陸委會今天表示，政府認定他是原籍大陸人士。

2026九合一選舉

除了賴汶佑，新黨北市議員候選人游智彬也因「未繳交喪失大陸戶籍證明」遭撤銷參選資格。中選會表示，游智彬114年4月16日繳附喪失中國大陸戶籍證明，自完成繳附喪失中國大陸戶籍證明之日起算，其在台灣設有戶籍尚未滿10年，依法不得登記為候選人。

針對這2人的情況，陸委會副主委梁文傑22日在例行記者會上表示，當年的境管局現已演變成移民署，機關雖然有改變，但是原始資料檔案都還在。因此，只要是以大陸居民身分來到台灣，移民署就會有資料，除非當事人當初在大陸根本沒有設籍。

梁文傑指出，許多案例雖然年紀很小就來台，但已先在大陸設籍，所以來台時就必須以大陸人士的身分辦理相關程序，政府也就認定他是原籍大陸人士。他進一步說，移民署存有相關資料和檔案，若當事人有疑問，可以跟移民署查詢。當事人要提起訴願或到行政法院提起訴訟，政府也尊重他們的權益。

梁文傑說，當事人自始沒有完成身分轉換的必備程序，所以沒有取得在台灣參選的資格，「是他沒有取得資格，而不是政府把他的資格取消，這個是有差別的。」

陸配鄧萬華原是花蓮縣富里鄉學田村長，2025年8月1日任內遭內政部以未放棄「中國大陸國籍」為由解職，她的兒子賴汶佑今年「代母出征」參選村長，花蓮縣選委會原先已審查合格准予登記，但資格最終遭中選會取消。

2026九合一選舉 陸配 花蓮縣選舉 陸委會 戶籍 中選會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「代母出征」參選資格遭撤 陸配之子傻眼：奶還沒斷就在台設籍

陸配村長解職⋯兒參選仍被中選會依未繳喪失陸戶籍證明 撤銷資格

陸配之子代母出征選村長…登記資格短短幾天生變 花蓮選委會說明理由

【重磅快評】戰貓可選副總統 新台灣之子不能選村長？

相關新聞

與盧秀燕竹北開講前夕突遭搜索！吳子嘉批「司法追殺」絕食拒交保

新竹縣長選情藍綠激戰，美麗島電子報董事長吳子嘉今遭檢調搜索後宣布絕食，痛批遭「司法追殺迫害」，若須交保也將拒絕。鄭朝方陣營回應靜待司法調查；徐欣瑩陣營表示稍後回應。吳原訂下周一赴竹北「董事長開講」，行程是否生變備受關注。

批沈伯洋颱風假脫鉤股市「ㄎ一ㄤ過頭」 許宇甄：發生傷亡誰負責？

針對民進黨台北市長參選人沈伯洋提出「股市與颱風假脫鉤值得討論」，國民黨團書記長許宇甄痛批，聽沈伯洋一席話，如聽一席話，只會說「值得討論」，卻拿不出半點具體方案。颱風天政府宣布停班停課，股市卻照常交易，這些員工難道不用冒險上班？發生傷亡誰負責？難道沈伯洋眼裡只有股票漲跌、政府收稅，沒有勞工生命安全？

有個「蘇貞昌」爸爸有多難？蘇巧慧上「少康戰情室」曝從小背負的壓力

距11月28日投票剩37天，選情瞬息萬變，不到最後一刻，勝負難料。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪，蘇巧慧2024年7月便表態爭取參選新北市長，超過2年耐力長跑中，選情落後到追近，也道出身為政二代的壓力，看待洋流現象，她說，已花800多天打造了這艘「船」，希望可以順著洋流跑快一點。

遭盧秀燕批當立委「騎驢找馬」選市長 沈伯洋諷：我沒有要選總統

台北市長蔣萬安昨天承諾若連任一定會做好做滿，其競總主委、台中市長盧秀燕大讚蔣的魄力跟對市民的承諾，更反嗆民進黨參選人沈伯洋騎驢找馬，沈今天下午受訪被問到先是一愣稱「我沒有要選總統，為什麼是騎驢找馬？」更諷刺國民黨也有很多立委選市長還蠻多，確定要打這一題？

批沈伯洋市政洋相百出 國民黨：股市開盤比人命重要？

民進黨台北市長參選人沈伯洋提出颱風天股市開盤與停班停課脫鉤的構想，國民黨發言人、台北市議員柳采葳今批評沈伯洋市政洋相百出；難道金融從業人員颱風天就該冒著生命危險上班？難道股民也要頂著狂風暴雨跑到證券行交易？難道在沈伯洋眼中，股市賺錢竟然比市民生命安全還重要？

【重磅快評】狹路相逢勇者勝 蔣萬安如何對決美洲獅？

日本政治學者小笠原欣幸一改先前預測，以「美洲獅」比喻民進黨台北市長參選人沈伯洋，原本「龜兔賽跑」領先的台北市長蔣萬安，如今面對兵臨城下，不能再把過去優勢當成未來的保證。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。