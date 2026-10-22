陸配之子未斷奶就來台仍遭撤參選資格 陸委會：來台前已在大陸設籍

年底九合一選舉將至，花蓮陸配村長鄧萬華之子賴汶佑因「未繳交喪失大陸戶籍證明」遭中選會撤銷參選資格，賴辯駁自己在出生僅6個月、「奶都還沒斷」即被帶回台灣定居，且從未在大陸設籍，如何開具除籍證明。但陸委會今天表示，政府認定他是原籍大陸人士。

除了賴汶佑，新黨北市議員候選人游智彬也因「未繳交喪失大陸戶籍證明」遭撤銷參選資格。中選會表示，游智彬114年4月16日繳附喪失中國大陸戶籍證明，自完成繳附喪失中國大陸戶籍證明之日起算，其在台灣設有戶籍尚未滿10年，依法不得登記為候選人。

針對這2人的情況，陸委會副主委梁文傑22日在例行記者會上表示，當年的境管局現已演變成移民署，機關雖然有改變，但是原始資料檔案都還在。因此，只要是以大陸居民身分來到台灣，移民署就會有資料，除非當事人當初在大陸根本沒有設籍。

梁文傑指出，許多案例雖然年紀很小就來台，但已先在大陸設籍，所以來台時就必須以大陸人士的身分辦理相關程序，政府也就認定他是原籍大陸人士。他進一步說，移民署存有相關資料和檔案，若當事人有疑問，可以跟移民署查詢。當事人要提起訴願或到行政法院提起訴訟，政府也尊重他們的權益。

梁文傑說，當事人自始沒有完成身分轉換的必備程序，所以沒有取得在台灣參選的資格，「是他沒有取得資格，而不是政府把他的資格取消，這個是有差別的。」

陸配鄧萬華原是花蓮縣富里鄉學田村長，2025年8月1日任內遭內政部以未放棄「中國大陸國籍」為由解職，她的兒子賴汶佑今年「代母出征」參選村長，花蓮縣選委會原先已審查合格准予登記，但資格最終遭中選會取消。