快訊

不斷更新／中颱薔琵來襲！嘉義縣等4縣市2地區放颱風假 23日停班停資訊看這

案件疑點重重…台女河口湖飯店遭割頸身亡 嫌犯疑是洗錢犯曾遭判刑

台灣女旅客在日本河口湖遇害 死者為空勤總隊長井延淵之女

聽新聞
0:00 / 0:00

選戰拚創意！李宗霖「夾縫求生存」再推元氣彈、李啟維競總搭船進場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
選舉看板玩創意，台南東區選情緊繃，無黨籍議員參選人李宗霖再推出致敬經典動漫七龍珠的「元氣彈」，相當吸睛。圖／李宗霖提供
選舉看板玩創意，台南東區選情緊繃，無黨籍議員參選人李宗霖再推出致敬經典動漫七龍珠的「元氣彈」，相當吸睛。圖／李宗霖提供

民進黨台北市長參選人沈伯洋的「洋流」話題激發選舉創意，台南市東區市議員李宗霖推出致敬動漫七龍珠「元氣彈」的競選看板，先前推出「夾縫中求生存」競選看板，自嘲選戰資源有限，吸引民眾目光。

2026九合一選舉

競選連任的南區民進黨市議員李啟維與台南市長參選人陳亭妃將於25日（周日）成立聯合競選總部，主打「洋流『啟』航、台南起『妃』」，規畫漁船、遊艇、舢筏及划船等船隊，從安平港運河進場，展現台南海洋城市特色。

李宗霖表示，自己既非政二代，也非富二代，競選資源有限，看板數量遠不及對手，只能靠創意爭取選民注意。他說，上屆選舉以些微差距勝出，因此這次不敢掉以輕心，選擇以七龍珠「元氣彈」為視覺主題，希望東區鄉親幫忙集氣，讓他爭取繼續服務地方的機會。

至於「夾縫中求生存」看板，李宗霖指出，對手陣營資源雄厚，無論看板地段、尺寸或數量都難以相比，這句話正是他目前選戰處境的寫照。他也提到，上屆參選時就曾主張限制競選經費上限，希望選舉回歸政見、政策與實質努力的競爭，而非淪為金錢及資源的比拚。

競選連任的南區市議員李啟維表示，沈伯洋提出的「洋流」概念引發討論，讓更多人關注台灣的海洋文化。他認為，台灣歷經各種挑戰仍能在國際上站穩腳步，與海洋文化所代表的韌性有關，未來應加強海洋保護、適度開放海上活動，並推動海岸線恢復自然。

李啟維說，台南擁有安平運河、漁人碼頭、安億停車場、原住民公園、港濱歷史特色公園及大魚的祝福等親水空間，條件得天獨厚，但若缺乏友善的親水環境，就難以帶動水域活動及周邊經濟。

他認為，若能改善運河親水環境、適度開放水上活動，就有機會帶動觀光與地方經濟，讓台南發展更上一層樓。

李啟維競總成立活動除安排牧師祝禱，也邀請吳木、蔡永俊及阿GLOJ等台派歌手演唱、熱舞，立委王義川、名嘴鍾年晃將到場站台，另安排黑潮專家謝德謙、成功大學台文系教授蔣為文、中興大學企管系台灣主權史料研究者沈建德及台南二二八紀念協會理事長王克紹等人演講。

選舉看板玩創意，台南東區選情緊繃，無黨籍議員參選人李宗霖「夾縫求生」出奇招打知名度。圖／李宗霖提供
選舉看板玩創意，台南東區選情緊繃，無黨籍議員參選人李宗霖「夾縫求生」出奇招打知名度。圖／李宗霖提供

台南市議員李啟維和市長參選人陳亭妃同日競選總部成立，將在漁船、遊艇、舢筏、划船等船隊從安平港運河進場。圖／李啟維提供
台南市議員李啟維和市長參選人陳亭妃同日競選總部成立，將在漁船、遊艇、舢筏、划船等船隊從安平港運河進場。圖／李啟維提供

2026九合一選舉 台南市選舉 李啟維 選戰 七龍珠 沈伯洋 陳亭妃

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陳亭妃率議員參選人走訪安平、金華市場 提串聯台61、台86線接軌高雄

嘉義市長選戰牽動議會版圖 藍白民主聖地最強戰隊對決綠營嘉義隊

蔣萬安競總26日成立 燕子、漢子、禿子合體力挺

防跨境鎮壓政院專案保護參選人 沈伯洋盼修反滲透法

相關新聞

與盧秀燕竹北開講前夕突遭搜索！吳子嘉批「司法追殺」絕食拒交保

新竹縣長選情藍綠激戰，美麗島電子報董事長吳子嘉今遭檢調搜索後宣布絕食，痛批遭「司法追殺迫害」，若須交保也將拒絕。鄭朝方陣營回應靜待司法調查；徐欣瑩陣營表示稍後回應。吳原訂下周一赴竹北「董事長開講」，行程是否生變備受關注。

批沈伯洋颱風假脫鉤股市「ㄎ一ㄤ過頭」 許宇甄：發生傷亡誰負責？

針對民進黨台北市長參選人沈伯洋提出「股市與颱風假脫鉤值得討論」，國民黨團書記長許宇甄痛批，聽沈伯洋一席話，如聽一席話，只會說「值得討論」，卻拿不出半點具體方案。颱風天政府宣布停班停課，股市卻照常交易，這些員工難道不用冒險上班？發生傷亡誰負責？難道沈伯洋眼裡只有股票漲跌、政府收稅，沒有勞工生命安全？

有個「蘇貞昌」爸爸有多難？蘇巧慧上「少康戰情室」曝從小背負的壓力

距11月28日投票剩37天，選情瞬息萬變，不到最後一刻，勝負難料。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪，蘇巧慧2024年7月便表態爭取參選新北市長，超過2年耐力長跑中，選情落後到追近，也道出身為政二代的壓力，看待洋流現象，她說，已花800多天打造了這艘「船」，希望可以順著洋流跑快一點。

遭盧秀燕批當立委「騎驢找馬」選市長 沈伯洋諷：我沒有要選總統

台北市長蔣萬安昨天承諾若連任一定會做好做滿，其競總主委、台中市長盧秀燕大讚蔣的魄力跟對市民的承諾，更反嗆民進黨參選人沈伯洋騎驢找馬，沈今天下午受訪被問到先是一愣稱「我沒有要選總統，為什麼是騎驢找馬？」更諷刺國民黨也有很多立委選市長還蠻多，確定要打這一題？

批沈伯洋市政洋相百出 國民黨：股市開盤比人命重要？

民進黨台北市長參選人沈伯洋提出颱風天股市開盤與停班停課脫鉤的構想，國民黨發言人、台北市議員柳采葳今批評沈伯洋市政洋相百出；難道金融從業人員颱風天就該冒著生命危險上班？難道股民也要頂著狂風暴雨跑到證券行交易？難道在沈伯洋眼中，股市賺錢竟然比市民生命安全還重要？

【重磅快評】狹路相逢勇者勝 蔣萬安如何對決美洲獅？

日本政治學者小笠原欣幸一改先前預測，以「美洲獅」比喻民進黨台北市長參選人沈伯洋，原本「龜兔賽跑」領先的台北市長蔣萬安，如今面對兵臨城下，不能再把過去優勢當成未來的保證。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。