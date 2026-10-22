選戰拚創意！李宗霖「夾縫求生存」再推元氣彈、李啟維競總搭船進場

民進黨台北市長參選人沈伯洋的「洋流」話題激發選舉創意，台南市東區市議員李宗霖推出致敬動漫七龍珠「元氣彈」的競選看板，先前推出「夾縫中求生存」競選看板，自嘲選戰資源有限，吸引民眾目光。

競選連任的南區民進黨市議員李啟維與台南市長參選人陳亭妃將於25日（周日）成立聯合競選總部，主打「洋流『啟』航、台南起『妃』」，規畫漁船、遊艇、舢筏及划船等船隊，從安平港運河進場，展現台南海洋城市特色。

李宗霖表示，自己既非政二代，也非富二代，競選資源有限，看板數量遠不及對手，只能靠創意爭取選民注意。他說，上屆選舉以些微差距勝出，因此這次不敢掉以輕心，選擇以七龍珠「元氣彈」為視覺主題，希望東區鄉親幫忙集氣，讓他爭取繼續服務地方的機會。

至於「夾縫中求生存」看板，李宗霖指出，對手陣營資源雄厚，無論看板地段、尺寸或數量都難以相比，這句話正是他目前選戰處境的寫照。他也提到，上屆參選時就曾主張限制競選經費上限，希望選舉回歸政見、政策與實質努力的競爭，而非淪為金錢及資源的比拚。

競選連任的南區市議員李啟維表示，沈伯洋提出的「洋流」概念引發討論，讓更多人關注台灣的海洋文化。他認為，台灣歷經各種挑戰仍能在國際上站穩腳步，與海洋文化所代表的韌性有關，未來應加強海洋保護、適度開放海上活動，並推動海岸線恢復自然。

李啟維說，台南擁有安平運河、漁人碼頭、安億停車場、原住民公園、港濱歷史特色公園及大魚的祝福等親水空間，條件得天獨厚，但若缺乏友善的親水環境，就難以帶動水域活動及周邊經濟。

他認為，若能改善運河親水環境、適度開放水上活動，就有機會帶動觀光與地方經濟，讓台南發展更上一層樓。

李啟維競總成立活動除安排牧師祝禱，也邀請吳木、蔡永俊及阿GLOJ等台派歌手演唱、熱舞，立委王義川、名嘴鍾年晃將到場站台，另安排黑潮專家謝德謙、成功大學台文系教授蔣為文、中興大學企管系台灣主權史料研究者沈建德及台南二二八紀念協會理事長王克紹等人演講。

選舉看板玩創意，台南東區選情緊繃，無黨籍議員參選人李宗霖「夾縫求生」出奇招打知名度。圖／李宗霖提供