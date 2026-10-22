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蔣萬安拋遷移松機恐衝擊離島急救 金門縣長陳福海表態：堅決反對

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海回應，他已在臉書表達堅決反對松山機場遷移的立場，他說，遷移松機或許是大台北地區的整體規畫，但對離島鄉親而言，尤其涉及醫療後送與緊急救難，影響層面不容小覷。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海回應，他已在臉書表達堅決反對松山機場遷移的立場，他說，遷移松機或許是大台北地區的整體規畫，但對離島鄉親而言，尤其涉及醫療後送與緊急救難，影響層面不容小覷。記者蔡家蓁／攝影

台北市長蔣萬安拋出遷移松山機場政見，引發離島居民的關注。金門縣長陳福海今天在縣議會定期會中明確表態，堅決反對遷移松山機場，強調松機攸關離島緊急救難及重大傷病後送，對金門及其他離島、偏鄉影響重大，在相關配套措施完全不足的情況下，此時不宜提出遷移議題。

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金門縣議會第八屆第八次定期會今天開議，由議長洪允典主持，議程包括縣府針對前次定期會及臨時會決議案、上次定期會議員質詢事項的執行情形提出報告，以及縣長施政報告。無黨籍縣議員董森堡在縣長施政報告時，針對松山機場遷移議題提出質詢，要求陳福海明確表態是否反對遷移。

董森堡指出，蔣萬安日前提出遷移松山機場的政見，引發各界討論，但松機不只是首都交通規劃的一環，更牽動金門民眾重大急難、傷病患者後送等機制。他質疑，若松山機場真的遷移，勢必影響離島居民就醫及緊急救援的便利性，因此要求縣長說清楚立場。

陳福海回應，他已在臉書表達堅決反對松山機場遷移的立場，他說，遷移松機或許是大台北地區的整體規劃，但對離島鄉親而言，尤其涉及醫療後送與緊急救難，影響層面不容小覷。「站在金門人或所有離島偏鄉的立場，我相信大家都會反對。」

陳福海進一步指出，目前相關配套措施完全不足，在沒有充分考量離島實際需求的情況下，此時此刻不宜提出遷移松山機場的議題。他強調，離島交通與醫療資源本就受到地理條件限制，相關政策更應審慎評估，不能只從首都發展的角度思考。

至於松機遷移並非地方政府能夠單方面決定，董森堡也追問，假如未來遷移計畫真的推動，縣府是否已有因應方案，確保金門居民的醫療後送權益不受影響。陳福海表示，近期也在思考包括金西醫療中心在內的相關規劃可能性。

無黨籍縣議員董森堡今天在議會定期會中的縣長施政報告，針對松山機場遷移議題提出質詢，要求縣長陳福海明確表態是否反對遷移。記者蔡家蓁／攝影
無黨籍縣議員董森堡今天在議會定期會中的縣長施政報告，針對松山機場遷移議題提出質詢，要求縣長陳福海明確表態是否反對遷移。記者蔡家蓁／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 陳福海 金門 松山機場

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