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強颱薔琵逼進 陳素月競選總部成立造勢大會延期至10月31日

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
民進黨彰化縣長參選人陳素月。記者黃仲裕／攝影
民進黨彰化縣長參選人陳素月。記者黃仲裕／攝影

民進黨彰化縣長參選人陳素月原定於2026年10月24日在彰化市林森路舉辦的「競選總部成立造勢大會」，因受到強烈颱風「薔琵」逼近影響，宣布延期至10月31日。彰化縣政府也將在晚間宣布明天是否上班上課。

2026九合一選舉

距離選舉投票只剩一個多月，陳素月競選總部成立造勢大會，原預計前總統蔡英文、現任總統賴清德都將為陳素月助選，競選總部指出，受颱風影響，活動將順延到10月31日舉行。

氣象署已發布「薔琵」颱風陸上颱風警報，颱風路徑持續向西北西轉西北進行，颱風中心預計23日從東北部海面通過，暴風圈將涵蓋彰化縣，今下午彰化縣召開薔琵颱風第一次防颱整備應變會議，指揮官縣長王惠美籲請各單位加強戒備，提高警覺。

王惠美表示，強烈颱風「薔琵」來勢洶洶，周五至周六白天將是影響最顯著的時間，各單位持續關注氣象署最新颱風消息，滾動檢視各項防颱整備措施，加強防颱宣導、橫向聯繫，落實災情查通報機制及不實訊息澄清。縣府晚間將公布明天是否上班課。

因颱風逼近，彰化下午沿海地區出現10級強陣風，也影響空氣品質，彰化縣環保局表示，今環境風場為東北風，受東北風及颱風外圍環流影響，中南部污染物稍易累積，其中彰化至雲嘉南沿海地區風速較強，引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度，造成二林測站AQI短暫達紅色提醒等級，預計24日因降雨洗除作用空品開始好轉，提醒縣民減少戶外劇烈活動，外出做好自身健康防護。

彰化縣長參選人陳素月競選總部成立，原本訂在10月24日舉行，因受颱風影響宣布順延。圖/陳素月競總提供
彰化縣長參選人陳素月競選總部成立，原本訂在10月24日舉行，因受颱風影響宣布順延。圖/陳素月競總提供

2026九合一選舉 彰化縣選舉 陳素月 競選總部 薔琵颱風 蔡英文 賴清德 民進黨

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