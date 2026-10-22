吳子嘉遭搜索 徐欣瑩控司法迫害、介選「不該淪為操弄選情的東廠」

美麗島電子報董事長吳子嘉今天遭檢調搜索，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩晚間發布聲明，並在臉書以全黑圖卡痛批「司法迫害」，指控執政黨動用國家機器介入選舉、製造寒蟬效應，強調將捍衛言論自由與司法獨立。

徐欣瑩今天以「台灣民主最黑暗的一天」為題發布聲明，表示距離九合一選舉投票僅剩三十餘天，吳子嘉此時遭檢調大規模搜索，時機高度敏感。她質疑，吳子嘉近期持續針對民進黨新竹縣長參選人鄭朝方、其父鄭永金及鄭氏家族相關爭議提出質疑，如今卻遭搜索，讓人質疑是否具有政治目的。

徐欣瑩表示，吳子嘉身為媒體人及公共評論者，本應受到言論自由保障，若因評論公共議題或質疑政治人物便遭司法偵辦，恐對社會造成寒蟬效應。她並指控，執政黨選在選舉前夕發動司法行動，已讓外界產生「司法介入選舉」疑慮。

她也提到，吳子嘉日前曾指控鄭朝方胞弟鄭朝名在網路上對其生命安全發出威脅，徐欣瑩質疑相關內容未見檢調積極偵辦，反而是吳子嘉遭到搜索，批評司法辦案標準不一。

徐欣瑩說，司法公權力應維持中立，不能淪為政黨打擊異己的工具，更不能因媒體人揭露、評論政治爭議，就遭到選擇性或針對性執法。她強調，不論當事人的政治立場為何，司法都應依法辦案，標準一致。

她並將此次事件與民眾黨前主席柯文哲及部分國民黨地方政治人物涉及的司法案件相提並論，批評民進黨政府近年頻遭質疑以司法手段對付在野陣營，讓司法獨立與社會信任受到衝擊。

徐欣瑩也批評，從過去黨產會、促轉會相關爭議，到歷次選舉期間部分在野黨政治人物遭調查，她認為均使外界質疑司法及行政權是否遭政治化運用。她強調，司法「不能成為政黨家奴，也不能成為操弄選情的東廠」。

對於吳子嘉表示將拒絕交保並以絕食抗議，徐欣瑩說，看到媒體工作者必須以自由甚至健康作為抗爭手段，令人沉重，她將與所有遭受不公平司法待遇者站在一起，捍衛言論自由及司法獨立。

徐欣瑩最後表示，民主社會最重要的基礎就是言論自由與司法公正，若人民因批評政府或政治人物而心生恐懼，民主制度就會受到侵蝕。她呼籲新竹縣民及全國民眾關注此案後續發展，並要求司法機關依法、公正辦案，勿讓外界產生介入選舉疑慮。