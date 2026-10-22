游智彬「設籍未滿10年」選不了！提假處分拚明抽號 法院裁定駁回

2026年九合一選舉候選人姓名號次抽籤定23日登場，新黨北市議員參選人游智彬因「未繳交喪失大陸戶籍證明」遭撤銷參選資格，日前提假處分欲保全參選、參加抽號。經台北高等行政法院評議，今裁定駁回。可抗告。

中選會日前審定地方公職人員選舉候選人資格，直轄市議員共610人登記，605人符合規定，並有5人不符合規定。

其中，北市第6選舉區游智彬因出生地為福建省漳浦縣，原為大陸地區人民，於去年4月16日繳附喪失中國大陸戶籍證明。中選會指出，自完成繳附證明之日起算，游在台灣設有戶籍尚未滿10年，不得登記為候選人。

游對中選會撤銷他參選資格不服，但為先行保全登記、抽籤資格，日前協同新黨義務律師陳麗玲，向北高行遞狀聲請假處分。

北高行審理認為，中選會依兩岸條例、陸委會函釋及選罷法規定，認定游繳附喪失大陸戶籍證明尚未滿10年，而不符候選人資格，並非無據。雖游主張中選會在法律適用有違法之處，但此部分仍待未來訴訟中透過辯論加以審認。

其次，即便暫准游取得候選人資格而參選，固能保全參政權的行使，但他是否得以順利當選，甚難評估，日後無論當選與否，都會涉及其他候選人的得票數、得票比例等，而對全體選舉結果產生影響。

北高行指出，若游順利當選，事後本案敗訴，勢必開啟後續撤銷候選人登記、當選無效之訴或辦理補選等措施，將對公益造成重大影響。

北高行認定，考量准許游本件假處分的聲請，對影響選舉結果公益所造成的重大嚴重損害，將遠甚於未准游聲請而事後獲相關訴訟勝訴所生的個人損害，經審慎權衡，難認有准予定暫時狀態處分的必要。可抗告。