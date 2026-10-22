長者健保補助攻防…竹市民眾黨促落實 莊競程：挺福利守財政

立法院16日三讀通過老人福利法第22條修正，明定65歲以上且綜合所得稅率未達20%的長者，改由中央補助，民眾黨新竹市7名議員參選人今開記者會，指以長者健保補助作為政見之一的民進黨新竹市長參選人莊競程至今噤聲，質疑莊競程不敢為自己的政見及新竹市民的福祉向民進黨高層及中央政府爭執；對此，莊競程說，早在今年5月就公開支持長者健保費補助，立場從未改變。

另外，莊競程說，長者福利可以加，弱勢保障絕不能減，竹市現行的補助政策，只要對長者有幫助，他都會持續推動。籲民眾黨別急著拿長者福利做政治攻擊和選舉操作。

莊競程說，這次藍白針對老人福利法修法竟刪除原本無力負擔健保部分負擔，及健保未給付醫療費用長者的補助規定。衛福部已示警可能影響既有補助，且照顧長者不能只看健保費有沒有補助，更要確保長者需要的醫療照顧不受影響。中央修法涉及財源、健保永續及弱勢保障，都應審慎檢視。

他說，憲法第70條更明定，立法院不得對行政院所提預算案增加支出，預算法第91條也規定，立委提出大幅增加歲出的法律案，應先徵詢行政院意見。地方政府對長者福利的加碼，是由縣市政府編列預算，交由縣市議會審議。地方如此、中央也應守法守憲行政，才能讓長輩福利長久推動。

民眾黨市議員宋品瑩說，新竹市長高虹安推出的健保補助讓新竹市年滿65歲以上的長者，以及年滿55歲以上的原住民族長者，每人每月最高可獲得826元補助，年省近萬元，反觀莊競程口口聲聲把長者健保補助當成自己的政見掛在嘴邊，卻對同黨的立委、行政院長的反對態度視而不見。

西區市議員參選人施淑婷指出，民進黨不只反對長者健保補助，在修法三讀通過後，網軍側翼、青鳥開始肆意開始散播錯誤謠言，但事實擺在眼前，補助長者健保只會讓年輕人負擔減少，也不影響財政紀律。在高虹安市長的領導下，新竹市不只堅守財政紀律，達成零負債，還可以開辦長者健保補助，讓長者們年省近萬，享受更無負擔的銀髮生活。

南區市議員參選人李玫表示，莊競程在5月時才說「許多縣市已推動65歲以上長者健保費免費政策，新竹市有能力，應該要做得更好」，但如今面對民進黨立委們和卓榮泰卻沒有任何批判的道德勇氣，相信新竹市民絕對不會接受這樣的人來當新竹市長。

山地原住民市議員候選人趙若芸指出，感謝高虹安考慮到原住民族的平均壽命狀況，讓新竹市的原住民族長者的健保補助能從55歲就開始享受。