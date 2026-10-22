快訊

中職／G5先發公布！龍隊蔣銲拚封王、兄弟背水一戰推伍立辰初登板

公股投信「四合一」拍板 第一金持股50.3%掌主導權

與盧秀燕竹北開講前夕突遭搜索！吳子嘉批「司法追殺」絕食拒交保

長者健保補助攻防…竹市民眾黨促落實 莊競程：挺福利守財政

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民眾黨新竹市7名議員參選人今開記者會，指以長者健保補助作為政見之一的民進黨新竹市長參選人莊競程至今噤聲，質疑莊競程不敢為自己的政見及新竹市民的福祉向民進黨高層及中央政府爭執。圖／宋品瑩提供
民眾黨新竹市7名議員參選人今開記者會，指以長者健保補助作為政見之一的民進黨新竹市長參選人莊競程至今噤聲，質疑莊競程不敢為自己的政見及新竹市民的福祉向民進黨高層及中央政府爭執。圖／宋品瑩提供

立法院16日三讀通過老人福利法第22條修正，明定65歲以上且綜合所得稅率未達20%的長者，改由中央補助，民眾黨新竹市7名議員參選人今開記者會，指以長者健保補助作為政見之一的民進黨新竹市長參選人莊競程至今噤聲，質疑莊競程不敢為自己的政見及新竹市民的福祉向民進黨高層及中央政府爭執；對此，莊競程說，早在今年5月就公開支持長者健保費補助，立場從未改變。

2026九合一選舉

另外，莊競程說，長者福利可以加，弱勢保障絕不能減，竹市現行的補助政策，只要對長者有幫助，他都會持續推動。籲民眾黨別急著拿長者福利做政治攻擊和選舉操作。

莊競程說，這次藍白針對老人福利法修法竟刪除原本無力負擔健保部分負擔，及健保未給付醫療費用長者的補助規定。衛福部已示警可能影響既有補助，且照顧長者不能只看健保費有沒有補助，更要確保長者需要的醫療照顧不受影響。中央修法涉及財源、健保永續及弱勢保障，都應審慎檢視。

他說，憲法第70條更明定，立法院不得對行政院所提預算案增加支出，預算法第91條也規定，立委提出大幅增加歲出的法律案，應先徵詢行政院意見。地方政府對長者福利的加碼，是由縣市政府編列預算，交由縣市議會審議。地方如此、中央也應守法守憲行政，才能讓長輩福利長久推動。

民眾黨市議員宋品瑩說，新竹市長高虹安推出的健保補助讓新竹市年滿65歲以上的長者，以及年滿55歲以上的原住民族長者，每人每月最高可獲得826元補助，年省近萬元，反觀莊競程口口聲聲把長者健保補助當成自己的政見掛在嘴邊，卻對同黨的立委、行政院長的反對態度視而不見。

西區市議員參選人施淑婷指出，民進黨不只反對長者健保補助，在修法三讀通過後，網軍側翼、青鳥開始肆意開始散播錯誤謠言，但事實擺在眼前，補助長者健保只會讓年輕人負擔減少，也不影響財政紀律。在高虹安市長的領導下，新竹市不只堅守財政紀律，達成零負債，還可以開辦長者健保補助，讓長者們年省近萬，享受更無負擔的銀髮生活。

南區市議員參選人李玫表示，莊競程在5月時才說「許多縣市已推動65歲以上長者健保費免費政策，新竹市有能力，應該要做得更好」，但如今面對民進黨立委們和卓榮泰卻沒有任何批判的道德勇氣，相信新竹市民絕對不會接受這樣的人來當新竹市長。

山地原住民市議員候選人趙若芸指出，感謝高虹安考慮到原住民族的平均壽命狀況，讓新竹市的原住民族長者的健保補助能從55歲就開始享受。

2026九合一選舉 新竹市選舉 健保 財政 莊競程 民眾黨 立法院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

長者健保補助修法議題掀戰火 竹市白、綠陣營隔空交鋒

衛福部：老福法修法衝擊中低收長者 立院應補正

議員追問是否支持長者健保中央埋單 周春米批立院修法「貽笑國際」

長者健保費補助爭議 台灣前進陣線全台串連宣講

相關新聞

與盧秀燕竹北開講前夕突遭搜索！吳子嘉批「司法追殺」絕食拒交保

新竹縣長選情藍綠激戰，美麗島電子報董事長吳子嘉今遭檢調搜索後宣布絕食，痛批遭「司法追殺迫害」，若須交保也將拒絕。鄭朝方陣營回應靜待司法調查；徐欣瑩陣營表示稍後回應。吳原訂下周一赴竹北「董事長開講」，行程是否生變備受關注。

批沈伯洋颱風假脫鉤股市「ㄎ一ㄤ過頭」 許宇甄：發生傷亡誰負責？

針對民進黨台北市長參選人沈伯洋提出「股市與颱風假脫鉤值得討論」，國民黨團書記長許宇甄痛批，聽沈伯洋一席話，如聽一席話，只會說「值得討論」，卻拿不出半點具體方案。颱風天政府宣布停班停課，股市卻照常交易，這些員工難道不用冒險上班？發生傷亡誰負責？難道沈伯洋眼裡只有股票漲跌、政府收稅，沒有勞工生命安全？

有個「蘇貞昌」爸爸有多難？蘇巧慧上「少康戰情室」曝從小背負的壓力

距11月28日投票剩37天，選情瞬息萬變，不到最後一刻，勝負難料。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪，蘇巧慧2024年7月便表態爭取參選新北市長，超過2年耐力長跑中，選情落後到追近，也道出身為政二代的壓力，看待洋流現象，她說，已花800多天打造了這艘「船」，希望可以順著洋流跑快一點。

遭盧秀燕批當立委「騎驢找馬」選市長 沈伯洋諷：我沒有要選總統

台北市長蔣萬安昨天承諾若連任一定會做好做滿，其競總主委、台中市長盧秀燕大讚蔣的魄力跟對市民的承諾，更反嗆民進黨參選人沈伯洋騎驢找馬，沈今天下午受訪被問到先是一愣稱「我沒有要選總統，為什麼是騎驢找馬？」更諷刺國民黨也有很多立委選市長還蠻多，確定要打這一題？

批沈伯洋市政洋相百出 國民黨：股市開盤比人命重要？

民進黨台北市長參選人沈伯洋提出颱風天股市開盤與停班停課脫鉤的構想，國民黨發言人、台北市議員柳采葳今批評沈伯洋市政洋相百出；難道金融從業人員颱風天就該冒著生命危險上班？難道股民也要頂著狂風暴雨跑到證券行交易？難道在沈伯洋眼中，股市賺錢竟然比市民生命安全還重要？

游智彬「設籍未滿10年」選不了！提假處分拚明抽號 法院裁定駁回

2026年九合一選舉候選人姓名號次抽籤定23日登場，新黨北市議員候選人游智彬因「未繳交喪失大陸戶籍證明」遭撤銷參選資格，日前提假處分欲保全參選、參加抽號。經台北高等行政法院評議，今裁定駁回。可抗告。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。