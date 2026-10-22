主辦方供AI翻譯仍遭拒！江啟臣批「拿選民當藉口」 何反駁：不是考語文

國民黨台中市長參選人江啟臣與民進黨參選人何欣純皆已同意接受電視辯論，預計籌辦「中視＋鏡電視」與「民視」兩場辯論會。然而，雙方陣營歷經兩輪協調仍陷入僵局，江啟臣辦公室今（22）日還原協調過程，強調陣營已多次退讓，甚至接受「英問中答」並由主辦單位提供「AI 即時翻譯」，何陣營仍堅持拒絕，令人不解與遺憾；何欣純陣營反駁，指江陣營強加語言門檻是「歧視選民與忽視市民權益」。

在辯論流程規劃中，江啟臣陣營主張加入20分鐘「英文詰問」。江陣營指出，台中要邁向國際化，市長應具備涉外能力，且主辦電視台已明確回應技術可行，可提供AI即時翻譯解決選民聽不懂的疑慮。江辦表示，已進一步讓步同意「英問中答」，何欣純可用中文或其擅長語言回答，但何陣營仍堅決拒絕。

對此，何欣純陣營總幹事邱太三於協調現場強烈反彈，直言「選台中市長跟英文有什麼關係？」 邱太三質疑，若要搞即時翻譯，若臨時改用客語或原住民族語突襲，主辦單位是否也要忙著找翻譯？何陣營強調，歷來縣市長甚至總統大選從未強制英文辯論，江啟臣若想展現英文可全程自己講，但不應強制要求對手，甚至拿英文表演忽視多數市民權益。

除了語言環節，雙方在日期上也有歧異。第一場（鏡電視＋中視），國民黨代表羅廷瑋提出11月2 或3日舉辦，江陣營甚至讓步將地點改至台北電視台攝影棚；但民進黨代表邱太三等當場表示行程排不開。

第二場（民視），江陣營由立委王育敏代表，何陣營代表不變。江辦指控，何陣營前一場宣稱「11月 2日不行」，到了民視場卻改口表示該日可以，讓江辦對其立場感到反覆與困惑。

對於藍營指控，綠營則反擊強調何欣純早已同意參選並持續配合，江陣營不該把地點與時間作為議題交鋒的籌碼，應讓辯論回歸市政政策本身。

何欣純表示，市民期待的辯論，應該是想知道候選人要把城市帶往哪個方向、解決那些生活上的問題，以及候選人的政策政見；辯論要讓大多數市民聽得懂，不是考語言能力，選市長也不是考英文，而是要選出有能力、願意負責、能治理城市的市長。