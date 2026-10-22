黃世杰競選歌曲找在地青年操刀 自曝最喜歡「我放心、有你在」

民進黨桃園市長參選人黃世杰競選歌曲「心桃園、動起來」，MV今天問世。他表示，這首歌是桃園在地年輕音樂人創作，從歌詞、旋律到城市意象都融入年輕世代對家鄉的情感，也包含對桃園未來的期待，希望透過年輕人的聲音，唱出屬於桃園自己的故事。

「心桃園、動起來」是由在地音樂人Nan、Rong、Kai、Whitely共同打造，歌詞提到老街溪與埤塘，勾起民眾對桃園的深刻印象，而歌詞也寫道公車和科技，呈現桃園日常與產業發展樣貌，而國、台、客3種語言也展現桃園多元文化交融。

黃世杰表示，競選團隊不預設歌曲內容，而是讓創作者從自身經驗出發，將對家鄉的情感與期待寫進歌曲，這首歌不只是口號，更能呈現年輕世代的真實心聲。而他最喜歡歌詞「我放心，有你在」，因為這不只是對參選人的期待，更是市民對城市治理最樸實的願望。大家期待的其實很簡單，就是有一個值得信賴、能夠解決問題的市府，讓每個人都能放心生活、勇敢追夢。

黃世杰表示，「心桃園、動起來」唱的不只是選舉，更是對桃園未來的想像，感謝在地年輕音樂人用創意與熱情為家鄉寫歌。選戰進入最後一個多月，將全力衝刺，拚戰到最後一刻。