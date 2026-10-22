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有個「蘇貞昌」爸爸有多難？蘇巧慧上「少康戰情室」曝從小背負的壓力

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛／新北即時報導

距11月28日投票剩37天，選情瞬息萬變，不到最後一刻，勝負難料。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪，蘇巧慧2024年7月便表態爭取參選新北市長，超過2年耐力長跑中，選情落後到追近，也道出身為政二代的壓力，看待洋流現象，她說，已花800多天打造了這艘「船」，希望可以順著洋流跑快一點。

2026九合一選舉

「TVBS少康戰情室主持人」趙少康與兩位資深媒體人共同提問，除了市政議題，也討論到洋流現象、長者健保補助、松山機場是否該遷移等，蘇巧慧暢談她的觀察與主張。對手猛攻的餵藥案、管中閔案、張淑娟案，蘇巧慧也一一回應。

新北是全台最大城市，人口多達404萬，是2026年選戰兵家必爭之地，新北藍綠激戰，藍要鞏固執政21年的江山，綠營也傾全黨之力進攻。現任市長侯友宜屬意交棒給國民黨李四川，侯友宜出任李的競總主委，要將能量移轉給李四川。蘇巧慧這方也打出王牌，找來前總統蔡英文坐鎮，蔡當蘇巧慧競總主委，拉抬空戰制高點。

雙北連動，牽動北台灣政治版圖。李四川與拚連任的蔣萬安築起區域防線，蘇巧慧近來頻與北市長參選人沈伯洋合體，強打「洋流慧聚」，藍綠都祭出強強聯手戰略，力拚雙北雙贏。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧接受少康戰情室專訪。圖／TVBS少康戰情室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧接受少康戰情室專訪。圖／TVBS少康戰情室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧接受少康戰情室專訪。圖／TVBS少康戰情室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧接受少康戰情室專訪。圖／TVBS少康戰情室提供

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 蘇貞昌 松山機場

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