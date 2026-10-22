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與盧秀燕竹北開講前夕突遭搜索！吳子嘉批「司法追殺」絕食拒交保

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與盧秀燕竹北開講前夕突遭搜索！吳子嘉批「司法追殺」絕食拒交保

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
美麗島電子報董事長吳子嘉今遭檢調搜索後宣布絕食，痛批遭「司法追殺迫害」，若須交保也將拒絕。圖／取自美麗島電子報粉絲頁
美麗島電子報董事長吳子嘉今遭檢調搜索後宣布絕食，痛批遭「司法追殺迫害」，若須交保也將拒絕。圖／取自美麗島電子報粉絲頁

新竹縣長選情藍綠激戰，美麗島電子報董事長吳子嘉今遭檢調搜索後宣布絕食，痛批遭「司法追殺迫害」，若須交保也將拒絕。鄭朝方陣營回應靜待司法調查；徐欣瑩陣營表示稍後回應。吳原訂下周一赴竹北「董事長開講」，行程是否生變備受關注。

2026九合一選舉

新竹地檢署今天上午指揮調查局人員赴台北市，搜索吳子嘉辦公室及住處。據了解，案件疑與近期新竹縣出現署名吳子嘉、內容猛攻鄭朝方的選舉文宣有關。新竹地檢署證實，正偵辦吳子嘉涉嫌違反選舉罷免法案件，但基於偵查不公開，目前不便說明案情，待偵辦告一段落後將統一對外說明。

「董事長開講」粉絲頁今天下午發布聲明表示，吳子嘉遭民進黨新竹縣長參選人鄭朝方家族以涉嫌「意圖使人不當選」提告，導致今晚無法到場主持節目。吳子嘉對此表達嚴正抗議，認為此舉是以司法手段打壓言論自由、遭「司法追殺迫害」，目前已開始絕食抗議，若檢方要求交保，也將拒絕交保。

對於吳子嘉指控遭「司法追殺迫害」，鄭朝方陣營回應，靜待司法調查；國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩辦公室發言人徐維遠表示，相關狀況正了解當中，稍後將回應。

據了解，近日竹北地區出現一批針對鄭朝方的選舉文宣，文宣以「請人民幫忙檢視這是否涉及貪汙、逃漏稅、洗錢之行為？」為題，內容質疑鄭朝方家族土地交易，並印有鄭朝方照片、姓名及吳子嘉署名。檢調昨日查獲2名發放文宣的男子，今天再赴台北搜索吳子嘉辦公室及住處。

吳子嘉近期展開全台「董事長開講」選舉巡迴活動，下一站排定26日晚間7時在新竹縣竹北市登場。竹北場陣容除吳子嘉外，還包括台中市長盧秀燕、立委洪孟楷、葉元之以及徐欣瑩、國民黨竹北市長參選人吳旭智等人現場直播開講。

吳子嘉上周才在新竹縣新豐鄉舉辦「董事長開講」粉絲見面會，找來台北市長蔣萬安站台力挺徐欣瑩，現場湧入逾3000人，為新竹縣長選戰拉抬聲勢，如今活動前夕吳子嘉遭檢調搜索，又宣布絕食抗議，竹北場能否如期舉行也受到關注。

吳子嘉近期展開全台「董事長開講」選舉巡迴活動，下一站排定26日晚間7時在新竹縣竹北市登場。圖／取自美麗島電子報粉絲頁
吳子嘉近期展開全台「董事長開講」選舉巡迴活動，下一站排定26日晚間7時在新竹縣竹北市登場。圖／取自美麗島電子報粉絲頁

2026九合一選舉 新竹縣選舉 鄭朝方 徐欣瑩 吳子嘉 盧秀燕 竹北 交保

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