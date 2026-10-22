長者健保補助修法議題掀戰火 竹市白、綠陣營隔空交鋒

立法院通過修正老人福利法，民眾黨新竹市議員參選人今天質疑，民進黨新竹市長參選人莊競程未向中央表態支持修法。莊競程回應，支持長者健保補助，但修法不能犧牲弱勢保障。

立法院會16日三讀修正通過攸關老人健保費免費的老人福利法第22條條文，明訂近一年綜合所得未達申報標準或綜所稅率未達20%的相對經濟弱勢長者，由中央主管機關補助全額健保費。

民眾黨新竹市議員參選人今天共同召開記者會。爭取連任的東區市議員宋品瑩表示，市長高虹安今年9月已推動長者健保費補助，莊競程也將長者健保補助列為政見，面對民進黨立委及行政院長卓榮泰的反對態度，卻沒有為了新竹市民的福祉向中央政府爭取。

西區市議員參選人施淑婷表示，補助長者健保只會讓年輕人負擔減少，竹市的經驗證明長者健保補助是一項合理也合乎財政紀律的社會福利。

莊競程透過文字回應，他於今年5月就公開支持長者健保費補助，立場從未改變；竹市現行政策只要對長者有幫助，就應持續推動，但長者福利可以加，弱勢保障絕不能減。

莊競程指出，藍白此次修法刪除原本針對無力負擔健保部分負擔及健保未給付醫療費用長者的補助規定，衛福部已示警可能影響既有補助，民眾黨應先說明修法爭議，而非以長者福利作為選舉攻擊。

莊競程表示，中央修法涉及財源、健保永續及弱勢保障，應審慎檢視，不應把支持長者福利與支持特定修法混為一談。