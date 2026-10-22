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推「水上計程車」 童子瑋：串聯正濱、八斗子漁港及海大觀光新路線

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
推「水上計程車」，童子瑋：串聯正濱、八斗子漁港及海大觀光新路線。圖／童子瑋競辦提供
推「水上計程車」，童子瑋：串聯正濱、八斗子漁港及海大觀光新路線。圖／童子瑋競辦提供

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天針對交通與港區發展規畫，提出「水上計程車」政見。童子瑋表示，基隆擁有得天獨厚的港灣條件，未來可透過更輕便、彈性的水上交通工具，串聯正濱漁港八斗子漁港、海洋大學等景點，讓海洋不只是城市風景，也成為觀光移動的新路線。

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童子瑋表示，不同於水陸兩用船需要特殊車體與專用上下岸設施，「水上計程車」更接近許多國際港灣城市常見的短程水上運輸模式。他說，如果曾經去過威尼斯等水城，應該很容易想像未來基隆的水上交通樣貌，旅客可以從港灣出發，沿著海岸串聯不同景點，增加觀光體驗，也讓港區人流更容易延伸到周邊地區。

童子瑋指出，基隆是一座繁忙的商港，軍艦、漁船、郵輪與各類商船頻繁進出，因此水上交通不能還要處理航線申請、靠泊空間、碼頭設施、船舶規格，以及航行安全與相關法規等問題。他強調，「有想法是一回事，能不能把它真正做出來，是另外一回事。」

童子瑋表示，雖然目前還沒有擔任市長，但團隊已經開始進行水上計程車的前期準備，包括可能航線的評估，以及與港務公司、航港局等相關單位討論，希望先把行政、法規與工程上的問題釐清，讓未來上任後，可以更快進入實質推動階段，而不是從頭開始開始摸索。

童子瑋提及市府目前規畫的水陸兩用船已經先投入經費購置船舶，但碼頭、航線與營運配套沒有同步完整到位。他表示，不能買了鴨子船，才忘記碼頭還沒準備好，不應該先採購再想辦法。

童子瑋表示，水上計程車會和他提出的「基港雙心」整體規畫結合，未來東岸旅運核心、西岸國門中心，以及正濱、八斗子、海科館、海洋大學等港灣節點，透過水上交通彼此串聯，就能形成新的觀光動線，讓旅客可以留下來消費，才能真正幫助地方產業。

推「水上計程車」，童子瑋：串聯正濱、八斗子漁港及<a href='/search/tagging/2/海大' rel='海大' data-rel='/2/108018' class='tag'><strong>海大</strong></a>觀光新路線。圖／童子瑋競辦提供
推「水上計程車」，童子瑋：串聯正濱、八斗子漁港及海大觀光新路線。圖／童子瑋競辦提供

2026九合一選舉 基隆市選舉 童子瑋 八斗子 海大 觀光 正濱漁港

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