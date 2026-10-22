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防跨境鎮壓政院專案保護參選人 沈伯洋盼修反滲透法

中央社／ 台北22日電
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）。聯合報系資料照
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）。聯合報系資料照

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天被問及行政院對跨境鎮壓以專案保護參選人時說，對所有參選人維安是該升級，但人民也該被保護，先前就提配套如修反滲透法，希望立法院盡快討論。

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沈伯洋下午出席「看見縫隙：讓台北變好的無限可能」座談會，包含台北市前都市發展局長林洲民等建築專家皆到場。沈伯洋會前接受聯訪，被問及跨境鎮壓事件頻傳，行政院長卓榮泰指示檢警調應將各參選人及相關人士人身安全列為專案保護的看法。

沈伯洋表示，因應跨境鎮壓，是該升級所有參選人維安，不僅參選人要被保護，一般人民如相聲演員黃逸豪的案件也絕對非個案。

他指出，人民如受威脅，除應有保護措施，更該有相關法制，如自己遇跨境鎮壓時，曾提出配套措施如修反滲透法等，但因當時氛圍是連在立法院提譴責案都無法通過，何況是要建立法制，且至今也經過約半年以上。

沈伯洋說，希望半年前曾提過內容，現在立法院能聽進去，當時就提醒對自己跨境鎮壓事小，對一般人民卻是大事，但反對黨卻未聽取，依現今狀況，非常希望相關議題能被重視。

媒體提問台中市長盧秀燕上午出席活動時被問及台北市長蔣萬安提到一定會做完將來4年任期時說，她非常佩服蔣的魄力跟對市民承諾，如她在第1屆選市長時，為展現決心辭立委，第2屆競選，她告訴市民會做好做滿、說到做到。

盧秀燕表示，看看蔣萬安對手是否能有這樣魄力及決心還是會騎驢找馬，選不上台北市長後就回去繼續當立委。

沈伯洋對此先提到自己沒要選總統，為何是騎驢找馬，並接著說此屆有滿多名立委要選市長，「她確定要打這一題？」且自己沒在瞄準什麼或有遠大目標，為何變成騎驢找馬，覺得盧市長可能有很多新穎想法也可能口直心快，那自己就不多評論。

此外，知名劇團「阮劇團」演出留言板有選舉貼紙被台北市文化局建議移除。文化局長蔡詩萍今天開記者會說明提到，藝文場館應秉持行政中立，尊重劇團、民眾的立場，不希望場館變成政治對抗的空間。

蔡詩萍被問沈伯洋上午對此事回應時表示，沈伯洋可能對文化行政、劇團了解不足，台北市各場館行政中立原則行之有年，提醒沈應了解場館原則，這也是公民基本常識、政治人物基本素養。

沈伯洋下午受訪時回應，尊重蔡局長說法，但自己上午已講過所謂行政中立是指場所跟公務員，這樣講法有任何錯誤？就跟蔡詩萍講的一模一樣。

沈伯洋說，問題在於攤商場所如是在公共空間會有規範，但對攤商本身並無直接規範，對劇團本身也不能做這樣規範，可針對公務員及場所。他重申上午受訪提到就是這些內容，跟蔡詩萍講的到底有何不同，請蔡可好好思考一下。

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