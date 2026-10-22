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批沈伯洋颱風假脫鉤股市「ㄎ一ㄤ過頭」 許宇甄：發生傷亡誰負責？

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長許宇甄痛批，民進黨台北市長參選人沈伯洋提出股市與颱風假脫鉤「ㄎ一ㄤ過頭了」。聯合報系資料照
國民黨立院黨團書記長許宇甄痛批，民進黨台北市長參選人沈伯洋提出股市與颱風假脫鉤「ㄎ一ㄤ過頭了」。聯合報系資料照

針對民進黨台北市長參選人沈伯洋提出「股市颱風假脫鉤值得討論」，國民黨團書記長許宇甄痛批，聽沈伯洋一席話，如聽一席話，只會說「值得討論」，卻拿不出半點具體方案。颱風天政府宣布停班停課，股市卻照常交易，這些員工難道不用冒險上班？發生傷亡誰負責？難道沈伯洋眼裡只有股票漲跌、政府收稅，沒有勞工生命安全？

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許宇甄表示，颱風假不是福利，更不是賭博遊戲，而是保障人民生命安全的防災措施。台灣勞工休假制度仍有改善空間，政府應該讓勞工平時就有充分休息的權利，而不是讓人民期待颱風來臨，才有機會多休一天。真正的改革應從勞工保障、企業防災及職場安全著手，而不是只想著股市能不能開盤。

許宇甄質疑，股市不是只有電腦下單，背後還有證券商、銀行、交割結算及資訊維運人員。企業有沒有完善的防災應變計畫？能否遠距作業？必要出勤人員的交通安全、薪資及事故責任如何保障？這些問題不解決，所謂脫鉤只是把市場運作的風險轉嫁給勞工。

許宇甄說，沈伯洋現在就是立委，民進黨也掌握中央行政權，真想改革，今天就能要求行政院、金管會及勞動部提出完整配套，「明明坐在駕駛座，卻假裝只能在路邊指揮交通！當立委不做事，選市長才裝改革。沈伯洋別再ㄎ一ㄤ了，人民要的是颱風防災具體措施，不是聽你瞎扯。」

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 許宇甄 股市 颱風假 停班停課

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