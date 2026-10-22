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黃郁雯回擊綠營護航「自由之花」 批鄭朝方只顧美學、忽略智慧治理

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
黃郁雯表示，當全球及各縣市積極推動結合物聯網（IoT）、AI智能調節、環境感測等功能的「智慧路燈」時，竹北的自由之花著重LED燈條、投光燈及景觀外型。圖／取自黃郁雯臉書
黃郁雯表示，當全球及各縣市積極推動結合物聯網（IoT）、AI智能調節、環境感測等功能的「智慧路燈」時，竹北的自由之花著重LED燈條、投光燈及景觀外型。圖／取自黃郁雯臉書

新竹縣長選戰白熱化，竹北「自由之花」路燈持續成攻防焦點，民進黨竹北市民代表陳禹同今批相關質疑是惡意抹黑與政治操作，國民黨竹北市民代表參選人黃郁雯再回擊，直指市長鄭朝方缺乏智慧城市前瞻思維，批施政「重包裝、輕民生」，更質疑決策缺乏公民參與。

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黃郁雯表示，當全球及各縣市積極推動結合物聯網（IoT）、AI智能調節、環境感測等功能的「智慧路燈」時，竹北的自由之花著重LED燈條、投光燈及景觀外型，質疑科技應用及智慧城市功能不足，與竹北科技城市定位有所落差。

黃郁雯認為，竹北擁有科技產業及大量年輕人口，城市治理更應導入智慧科技及前瞻思維，而非將重心放在景觀造型及個人美學。她批評鄭朝方的施政思維「活在自我感覺良好的個人美學世界」，未能展現年輕世代應有的前瞻視野。

黃郁雯也將矛頭指向市政資源分配，認為一名具前瞻能力的首長，應將行政資源及精力優先投入市民迫切需要的基層建設，包括東區市場、活動中心及集會所等。她質疑鄭朝方市府團隊「重包裝、輕民生」，施政優先順序值得檢驗。

她另質疑自由之花決策過程缺乏公民參與，認為公共建設除追求設計美感，也應讓市民有充分表達意見的機會，可參考台北市大同區等地推動「參與式預算」的方式，讓公民實際參與公共政策及建設決策。

黃郁雯表示，面對外界監督，市府應提出完整資料及政策理念說明，而非將不同意見一概視為抹黑。她說，若城市建設由首長主導美學方向，卻缺乏充分公民參與，恐與民主及前瞻治理精神背道而馳。

2026九合一選舉 新竹縣選舉 鄭朝方 竹北

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