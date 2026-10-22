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批沈伯洋市政洋相百出 國民黨：股市開盤比人命重要？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨發言人柳采葳。聯合報系資料照
國民黨發言人柳采葳。聯合報系資料照

民進黨台北市長參選人沈伯洋提出颱風股市開盤與停班停課脫鉤的構想，國民黨發言人、台北市議員柳采葳今批評沈伯洋市政洋相百出；難道金融從業人員颱風天就該冒著生命危險上班？難道股民也要頂著狂風暴雨跑到證券行交易？難道在沈伯洋眼中，股市賺錢竟然比市民生命安全還重要？

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柳采葳指出，颱風天停班停課就是為了保障人民安全，金融從業人員同樣有家庭、有孩子，憑什麼要他們冒險出門？沈伯洋只想到股市開不開盤，卻沒有說清楚金融人員安全、證券交割及銀行清算如何配套，難道金融從業人員的安全就可以被犧牲？

柳采葳批評，沈伯洋不僅輕忽市民安全，連中央地方權責都搞不清楚，股市交易制度由金管會主管，匯市及銀行相關業務涉及中央銀行等中央金融主管機關，根本不是台北市長說了算；沈伯洋身為立委，連金融市場主管權責都沒有先釐清，就急著對市政指手畫腳，豈不是鬧出大笑話？

柳采葳表示，一個想當台北市長的人，最基本的責任就是守護市民生命安全，更應搞清楚市長的權責範圍，沈伯洋既然提出這項主張，就應說清楚如何保障金融從業人員與投資大眾的安全，並為引發的疑慮向市民公開道歉。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 停班停課 颱風 股市

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