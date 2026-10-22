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「縣長給問嗎」 民進黨縣長候選人林國漳到羅東社大說明施政願景

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣羅東社區大學舉辦「縣長給問嗎」公民講堂，民進黨縣長候選人林國漳分享願景，也接受提問。圖／林競總提供
宜蘭縣羅東社區大學舉辦「縣長給問嗎」公民講堂，民進黨縣長候選人林國漳分享願景，也接受提問。圖／林競總提供

宜蘭縣羅東社區大學昨晚辦「縣長給問嗎」公民講堂，邀請候選人與民眾分享願景林國漳表示，他2000年起就在社大擔任講師長達26年，社大不僅是傳授知識的殿堂，更是培養公民素養與社會關懷的重要平台，這次轉換身分從「老師」變成「被提問的學生」，是非常珍貴的體驗。

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林國漳是唯一出席候選人，針對宜蘭未來施政願景，林國漳在必答題提出「產業、交通、城市韌性」三大優先核心。

產業方面結合科學園區發展AI、無人機測試與生醫產業，創造就業機會；交通部分落實五大轉運站串聯與接駁，將全力爭取台62線延伸至頭城、利澤，以紓解國道5號塞車問題並降低物流成本；面對極端氣候提出建置300座微森林、完善滯洪池及提升下水道接管率至75%的目標，強化防洪與城市韌性。

林國漳表示，高鐵延伸對宜蘭發展至關重要，未來將透過妥善規劃，並爭取中研院科研所、會展中心、無人載具測試與生醫產業進駐，讓外溢效應造福全縣12個鄉鎮市。

針對公民提問在地水源保護、文化願景及青年居住、未來產業發展等議題，林國漳承諾未來面對開發將嚴格把關，讓水文永續、保護水源，並重視古蹟保存與歌仔戲等無形文化資產的傳承，爭取有競爭力的產業以及方便的居住環境，讓青年安心留鄉，感謝鄉親提出建議，他會納入未來施政參考。

宜蘭縣羅東社區大學舉辦「縣長給問嗎」公民講堂，民進黨縣長候選人林國漳分享願景，也接受提問。圖／林競總提供
宜蘭縣羅東社區大學舉辦「縣長給問嗎」公民講堂，民進黨縣長候選人林國漳分享願景，也接受提問。圖／林競總提供

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 林國漳 羅東 願景

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