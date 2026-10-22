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遭盧秀燕批當立委「騎驢找馬」選市長 沈伯洋諷：我沒有要選總統
台北市長蔣萬安昨天承諾若連任一定會做好做滿，其競總主委、台中市長盧秀燕大讚蔣的魄力跟對市民的承諾，更反嗆民進黨參選人沈伯洋騎驢找馬，沈今天下午受訪被問到先是一愣稱「我沒有要選總統，為什麼是騎驢找馬？」更諷刺國民黨也有很多立委選市長還蠻多，確定要打這一題？
盧秀燕今天上午被問到蔣萬安昨宣布連任會做好做滿看法，盧說，她佩服蔣的魄力跟對市民的承諾，她自己當初就是這樣承諾；她反問對手沈伯洋「我們就要看看對手，是不是也能夠有這樣的魄力跟決心，還是騎驢找馬，如果市長選不上就回去繼續當立委」。
沈伯洋表示，盧秀燕可能有很多新穎想法，也可能是口直心快，就不多做評論，「也是蠻有趣的」。
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