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中共認知作戰不一定要改變投票？學者：加劇政治對立即達目的

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元22日指出，中國介選的核心目的並非單純影響特定候選人的勝負，而是透過長期認知作戰加劇台灣社會的政治對立，削弱不同政治立場民眾之間的信任，最終動搖人民對民主制度及選舉結果的信心。記者張鈺琪／攝影
美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元22日指出，中國介選的核心目的並非單純影響特定候選人的勝負，而是透過長期認知作戰加劇台灣社會的政治對立，削弱不同政治立場民眾之間的信任，最終動搖人民對民主制度及選舉結果的信心。記者張鈺琪／攝影

2026九合一選舉將在11月28日登場，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今（22）日指出，中國介選的核心目的並非單純影響特定候選人的勝負，而是透過長期認知作戰加劇台灣社會的政治對立，削弱不同政治立場民眾之間的信任，最終動搖人民對民主制度及選舉結果的信心。他還說，資訊操作對選民投票選擇的直接影響有限，卻可能強化既有政治偏見，使藍綠支持者更加對立。

2026九合一選舉

亞洲政經與和平交流協會22日上午在台大醫院國際會議中心舉辦「選戰倒數！中國介選的手法與台灣民主防衛」座談會，邀集多位專家學者探討中國介入台灣選舉的手法，以及如何強化民主防衛。

葉耀元表示，雖然目前民調顯示，多數台灣民眾仍支持民主制度，但長期累積的社會撕裂風險不容忽視。他主張推動外國代理人法制，建立規範境外勢力透過資源與在地代理人干預台灣民主的法律機制，從制度面強化民主防衛。

中正大學政治學系教授蔡榮祥稱，中國介選手法不斷翻新，近期出現假冒特定陣營支持者的網軍操作，透過假帳號、內容農場及真假交錯的訊息，製造政治對立與社會混亂。他舉例，中國透過制裁候選人家屬、施壓參與競選活動的藝人，以及介入政黨內部選舉等方式，企圖影響台灣政治。

東吳大學政治學系副教授陳方隅提到，中國介選手法雖未出現重大改變，但隨著AI技術發展，資訊操作的規模與分眾能力大幅提升。中國透過運動、美食、電影等非政治性粉專吸引不同群體，再逐步投放政治訊息，並利用假冒特定陣營支持者的方式製造對立。

陳方隅以「數大便是美」形容中國資訊操作的手法，透過大量真假混雜的訊息與政治泥巴戰，讓民眾疲於辨識，甚至對民主政治失去信心，也使仇恨動員與政治兩極化更加嚴重。他認為，這類操作可能使中間選民厭倦政治，降低投票意願。

台北市立大學全球戰略與民主韌性研究中心主任洪浦釗則認為，雙北是中國在此次地方選舉最重要的介選標的。台北市是政治中心。新北市人口最多，雙北選舉結果牽動2028年政治布局，也將檢驗中國長期對台工作的成效。他認為，中國介選講求成本效益，選情膠著的選區更容易成為資源集中投入的目標。

台灣海洋大學海洋法政學士學位學程助理教授張雁翔說，中國介選在法律層面面臨兩大挑戰，包括網路假訊息與深偽影音的監管，以及中國歸化人士參選資格的認定。他表示，假訊息查處涉及言論自由保障，平台監管也須兼顧法律授權與國家安全；現行《兩岸人民關係條例》與《國籍法》的適用及參選資格查證仍有爭議，政府應在現行法律授權範圍內補強制度漏洞。

亞洲政經與和平交流協會22日上午在台大醫院國際會議中心舉辦「選戰倒數！中國介選的手法與台灣民主防衛」座談會，邀集多位專家學者共同與談。記者張鈺琪／攝影
亞洲政經與和平交流協會22日上午在台大醫院國際會議中心舉辦「選戰倒數！中國介選的手法與台灣民主防衛」座談會，邀集多位專家學者共同與談。記者張鈺琪／攝影

2026九合一選舉 選情評論 中共

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