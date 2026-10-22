陳亭妃率議員參選人走訪安平、金華市場 提串聯台61、台86線接軌高雄

民進黨台南市長參選人陳亭妃今天上午偕同市議員參選人周麗津、林依婷、李啟維、呂維胤，前往安平市場、金華市場向鄉親請安問好。陳亭妃表示，安平與南區擁有豐富的歷史文化、海岸景觀及觀光資源，未來如何承接既有基礎、擘劃長遠發展，讓地方特色轉化為城市競爭力，是重要的施政課題。

陳亭妃指出，安平是台南重要的歷史文化與觀光重鎮，未來安平運河的發展，更需要思考如何延續過去的城市記憶，同時注入新的發展動能，讓運河不只是歷史的見證，更能成為串聯文化、觀光與市民生活的重要節點，為安平創造更多發展可能。

針對南區交通與產業發展，陳亭妃表示，南區未來的交通建設，必須從整體路網規畫，思考如何串聯台61線與台86線，進一步銜接高雄，提升南台南的交通便利性與區域連結。交通不只是道路建設，更是帶動地方產業、觀光與生活發展的重要基礎。

陳亭妃也強調，南區擁有黃金海岸等珍貴海岸資源，未來應以濱海廊帶為發展主軸，整合海岸景觀、觀光景點及周邊特色，打造具有吸引力的觀光亮點，讓更多人走進南區、認識南區，進一步帶動地方商機與在地經濟。

陳亭妃表示，安平與南區的未來，需要從交通、觀光、文化與地方產業等面向整體思考，更需要與地方民意代表、在地居民及各界共同努力。她會持續深入地方、傾聽鄉親需求，將大家的期待轉化為具體的施政方向，讓安平延續歷史底蘊、南區展現海岸特色，攜手為台南開創更好的未來。