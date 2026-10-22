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陳亭妃率議員參選人走訪安平、金華市場 提串聯台61、台86線接軌高雄

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市長參選人陳亭妃今天率領四位議員參選人走訪安平及南區市場。圖／陳亭妃提供
民進黨台南市長參選人陳亭妃今天率領四位議員參選人走訪安平及南區市場。圖／陳亭妃提供

民進黨台南市長參選人陳亭妃今天上午偕同市議員參選人周麗津、林依婷、李啟維、呂維胤，前往安平市場、金華市場向鄉親請安問好。陳亭妃表示，安平與南區擁有豐富的歷史文化、海岸景觀及觀光資源，未來如何承接既有基礎、擘劃長遠發展，讓地方特色轉化為城市競爭力，是重要的施政課題。

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陳亭妃指出，安平是台南重要的歷史文化與觀光重鎮，未來安平運河的發展，更需要思考如何延續過去的城市記憶，同時注入新的發展動能，讓運河不只是歷史的見證，更能成為串聯文化、觀光與市民生活的重要節點，為安平創造更多發展可能。

針對南區交通與產業發展，陳亭妃表示，南區未來的交通建設，必須從整體路網規畫，思考如何串聯台61線與台86線，進一步銜接高雄，提升南台南的交通便利性與區域連結。交通不只是道路建設，更是帶動地方產業、觀光與生活發展的重要基礎。

陳亭妃也強調，南區擁有黃金海岸等珍貴海岸資源，未來應以濱海廊帶為發展主軸，整合海岸景觀、觀光景點及周邊特色，打造具有吸引力的觀光亮點，讓更多人走進南區、認識南區，進一步帶動地方商機與在地經濟。

陳亭妃表示，安平與南區的未來，需要從交通、觀光、文化與地方產業等面向整體思考，更需要與地方民意代表、在地居民及各界共同努力。她會持續深入地方、傾聽鄉親需求，將大家的期待轉化為具體的施政方向，讓安平延續歷史底蘊、南區展現海岸特色，攜手為台南開創更好的未來。

民進黨台南市長參選人陳亭妃今天率領四位議員參選人走訪安平及南區市場。圖／陳亭妃提供
民進黨台南市長參選人陳亭妃今天率領四位議員參選人走訪安平及南區市場。圖／陳亭妃提供

2026九合一選舉 台南市選舉 陳亭妃 議員

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