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綠營雲林版「市長，你給我聽好」明登場 張麗善嘆：好媳婦遇到惡婆婆

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
民進黨雲林縣黨部今天宣布將推出「新雲林 咱的聲」，明起將邀黨籍參選人，針對8年來縣府施政的問題或疑慮進行討論並邀民眾一起來發聲。記者蔡維斌／攝影
民進黨雲林縣黨部今天宣布將推出「新雲林 咱的聲」，明起將邀黨籍參選人，針對8年來縣府施政的問題或疑慮進行討論並邀民眾一起來發聲。記者蔡維斌／攝影

民進黨雲林縣黨部今天宣布將推出雲林版「市長，你給我聽好」，明天起將邀黨籍參選人，針對8年來縣府施政的問題討論，並錄製成「新雲林 咱的聲」節目在臉書播出，讓縣民了解縣政現況與未來，期待縣府執政團隊能正視問題、回答問題、解決問題。

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雲林縣長張麗善今天則以八年來獲國內外媒體評比肯定及獲獎無數的政績回應，她並以巧婦難為無米炊及「好媳婦遇到惡婆婆也為難」，表達八年執政的無奈心情。

民進黨雲林縣黨部主委江宗保、斗六市長候選人尹令瑛、元長鄉長李明明、古坑鄉長林慧如等黨籍鄉鎮長及參選人，今天聯合舉行節目開播記者會並喊出「雲林問題一卡桶，勇敢轉型才有望」。

江宗保說，八年來鄉親心中累積的疑問有「一卡桶」且都要滿出來，面對人口外流與高齡化、產業轉型與青年就業、交通建設、醫療照護等課題有無實現，將透過節目發聲，提問題不是要爭吵，而是要替鄉親問清楚，把問題攤在陽光下，期待縣府團隊「不要問A答B」。

尹令瑛說，盼藉由理性對話，獲得善意回應；李明明則希望透過節目問一問縣政團隊對海線鄉鎮是否用心。林慧如則將質疑縣政不足之處，要接棒的人是否已準備好。

節目主持人劉宗穎表示，節目明晚起在縣黨部臉書開播，每支影片預計5分鐘，未來將會邀請立委王義川來開講，甚至邀沈伯洋來參與，歡迎鄉親踴躍來電或留言一起來為自己發聲。

對此，張麗善表示，剛上任縣府留下227億元負債，縣府團隊嚴守財政紀律、開源節流，不僅還償127億元，在財政體質健全後，逐步落實醫療、交通、教育、社福與基礎建設，各項施政成效有目共睹。

「好媳婦遇到惡婆婆很難為」她說，她一天當三天用，在有限資源及時間裡，盡最大努力，讓雲林升級被國際看見，爭取轉型農工商科技城，為雲林找回尊嚴。反觀民進黨過去執政14年，對雲林產業園區開發只留下空白支票，她強調，產業園區開發非一蹴可幾，往往需要數十年耕耘，雲林一定要急起直追，不能被邊緣化，她期待現在種下的樹，未來可開花結果，對雲林才有交代。

針對民進黨將對雲林縣政推出「新雲林 咱的聲」網路節目，雲林縣長張麗善除以八年政績及努力果回應，並以好媳婦遇上惡婆婆也難為表達無奈。記者蔡維斌／攝影
針對民進黨將對雲林縣政推出「新雲林 咱的聲」網路節目，雲林縣長張麗善除以八年政績及努力果回應，並以好媳婦遇上惡婆婆也難為表達無奈。記者蔡維斌／攝影

針對民進黨將對雲林縣政推出「新雲林 咱的聲」網路節目，雲林縣長張麗善除以八年政績及努力果回應，並以好媳婦遇上惡婆婆也難為表達無奈。記者蔡維斌／攝影
針對民進黨將對雲林縣政推出「新雲林 咱的聲」網路節目，雲林縣長張麗善除以八年政績及努力果回應，並以好媳婦遇上惡婆婆也難為表達無奈。記者蔡維斌／攝影

民進黨雲林縣黨部今天宣布將推出「新雲林 咱的聲」，明起將邀黨籍參選人，針對8年來縣府施政的問題或疑慮進行討論並邀民眾一起來發聲。記者蔡維斌／攝影
民進黨雲林縣黨部今天宣布將推出「新雲林 咱的聲」，明起將邀黨籍參選人，針對8年來縣府施政的問題或疑慮進行討論並邀民眾一起來發聲。記者蔡維斌／攝影

2026九合一選舉 雲林縣選舉 張麗善 綠營 媳婦 婆婆

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