桃園議員選舉同政黨跨選區相挺 彭俊豪、張贊聞「豪贊連線」路口拜票

桃園市議員選舉可以看見同政黨參選人跨選區助選畫面，中壢區民進黨議員彭俊豪今天上午到龍潭，和黨籍議員參選人張贊聞一早站在怪怪屋五岔路口，向往來民眾揮手問好、拜票，除了提醒大家做好防颱準備，同時宣傳競選總部要在光復節連假成立，歡迎到總部聽政見和意見交流。

桃園各地從昨晚就有間歇雨勢，今日上午雨勢漸弱，張贊聞由彭俊豪熱情陪同到路口向來往的人車揮手；怪怪屋位於龍潭區中豐路、大昌路（台3線）、東龍路、中正路與龍城路的五叉路口，是地方重要道路，也是選舉看板、路口拜票熱門位置。彭俊豪表示，與張贊聞認識多年，知道他熱心地方事務多年，過去也曾鼓勵他積極爭取民進黨提名參選，這次獲得提名，剛好又同一個周末要在中壢、龍潭各自辦活動，因此來幫好友打氣，也幫自己宣傳。

張贊聞首次獲得民進黨提名投入市議員選舉，也展現深耕龍潭的決心，從徒步掃街、追垃圾車、掃菜市場到上下班時間站路口，都積極把握每一次讓鄉親認識自己的機會。他表示，自己在站路口時，也觀察到有些國道客運路線，例如709，由於從外地發車的關係，尖峰時間到龍潭時，往往已經客滿，導致龍潭的鄉親要多等好幾班車，未來如果能順利當選議員，一定積極向市府相關單位及客運業者協調，調整尖峰時刻可由龍潭直接發車，讓龍潭鄉親的交通需求能更順利的接駁。