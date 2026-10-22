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薔琵颱風影響取消競選總部成立大會 他霸氣宣布：籌備經費全數捐公益
薔琵颱風來襲，台北市長蔣萬安上午宣布暫停競選活動，台北市副議長、中山大同市議員葉林傳今宣布取消10月25日上午舉行的競選總部成立大會。葉林傳指出，考量民眾外出的安全與颱風過後可能造成的影響，決定取消，原本籌備成立大會的經費，將全數捐贈公益單位。
葉林傳指出，競選總部成立大會對選舉過程來說，是非常重要的造勢活動，這次大會也是籌備許久，但對颱風的來襲，絕對不能掉以輕心，所以決定取消總部成立大會。
他說，選舉是一時的，對鄉親的關懷與責任才是長久的，葉林傳提醒所有市民注意居家與外出安全，並要求台北市政府各相關單位全力做好防颱工作。
葉林傳表示，競選總部成立大會所需設備等各項準備措施，都需要一些花費，決定取消大會活動後，其所節省的競選經費，將全數捐贈給公益單位。對於原本要參加總部成立大會的鄉親，葉林傳也說抱歉，日後仍會一本初心，繼續為市民打拼。
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