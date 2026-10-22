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北台四市長齊聚 張善政送侯友宜棒球手套讚「被警察耽誤的棒球選手」

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市長張善政（右二）拿出棒球手套、棒球跟球衣，送新北市長侯友宜（左二），張善政還說：「侯友宜是被警察耽誤的棒球選手」。記者江婉儀／攝影
桃園市長張善政（右二）拿出棒球手套、棒球跟球衣，送新北市長侯友宜（左二），張善政還說：「侯友宜是被警察耽誤的棒球選手」。記者江婉儀／攝影

「基北北桃合作交流平台第4次市長層級會議」今（22）日在桃園會展中心舉行，桃園市長張善政、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安及基隆市長謝國樑共同出席。本次以「軌道共航、都會共榮」為主題，呈現四市在交通建設、公共服務及區域治理等領域的合作成果。

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侯友宜致詞時表示，這是他最後一次參加北北基桃合作平台會議，今天的主題是「軌道共行」，北北基桃的合作不只代表北台灣千萬人口，更是大都會競爭力的檢驗，新北8年軌道建設已達108公里、90座車站，為全國最長，持續往四環八線往前走，唯有合作、求同存異、互相包容體諒，不分政治立場為人民所需努力，把政績做出來回饋市民，這才是目標。

蔣萬安表示，四個縣市在四年來共同推動許多造福市民的成果，交通方面謝謝三個縣市與台北密切合作，今年讓信義線東延段推進，下一步萬大線第一期延伸到中和，預計明年完工，謝謝侯友宜在環狀線的努力，將北環、南環、東環克服流標困難，全面動工，加上民生汐止線未來到新北與基隆銜接，串接市民通勤最重要的交通運輸。

謝國樑指出，謝謝侯友宜，今年陸續將基隆捷運從先期工程開工到200多億的機電標順利發包出去，對基隆來說是長久的等待。在四市軌道合作中，我們看到基隆捷運不只是交通與通勤方式，更是產業與就業翻轉最主要的關鍵，基隆市將因為基隆捷運而逐步改變，這正是軌道共榮、都會共榮最明確的寫照。

張善政說，要謝謝新北市。三鶯線剛通車正要延伸到八德，由新北市捷運局繼續協助施作，已經發包即將動工；另一條棕線從新北迴龍拉到桃園市區也已發包；還有新桃林線也在規劃中，希望年底送到交通部，跨越林口到龜山。這展現千萬人口共同生活圈的緊密結合。

張善政表示，身為政治首長，他們的責任是用更前瞻的眼光，讓視野超越四年、八年的任期，這是該有的擔當。在這邊一方面恭喜侯友宜要畢業，希望畢業後豐富的人生與施政經驗能不時回饋給另外三個城市。

隨後，張善政拿出棒球手套、棒球跟球衣，送給侯友宜，張善政還說：「侯友宜是被警察耽誤的棒球選手」，侯友宜拿到禮物笑的很開心，也與蔣萬安、謝國樑一起合影，隨後開始閉門會議。

「基北北桃合作交流平台第4次市長層級會議」今（22）日在桃園會展中心舉行，桃園市長張善政、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安及基隆市長謝國樑共同出席。記者季相儒／攝影
「基北北桃合作交流平台第4次市長層級會議」今（22）日在桃園會展中心舉行，桃園市長張善政、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安及基隆市長謝國樑共同出席。記者季相儒／攝影

桃園市長張善政（右二）拿出棒球手套、棒球跟球衣，送新北市長侯友宜（左二），張善政還說：「侯友宜是被警察耽誤的棒球選手」。記者季相儒／攝影
桃園市長張善政（右二）拿出棒球手套、棒球跟球衣，送新北市長侯友宜（左二），張善政還說：「侯友宜是被警察耽誤的棒球選手」。記者季相儒／攝影

「基北北桃合作交流平台第4次市長層級會議」今（22）日在桃園會展中心舉行，桃園市長張善政、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安及基隆市長謝國樑共同出席。記者江婉儀／攝影
「基北北桃合作交流平台第4次市長層級會議」今（22）日在桃園會展中心舉行，桃園市長張善政、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安及基隆市長謝國樑共同出席。記者江婉儀／攝影

張善政 侯友宜 棒球 2026九合一選舉

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