住盟：蔣萬安允優先盤點推7041戶社宅 沈伯洋未提具體戶數

今年九合一地方選戰進入最後衝刺階段。社會住宅推動聯盟今開記者會，詢問六都市長參選人對地方社宅推動態度及政見，並根據回應歸納出，多元取得土地是共識、社宅應結合托育長照及憂慮中央補助縮減，其中台南市長藍綠參選人謝龍介、陳亭妃及民進黨台中市長參選人何欣純未回應列紅燈。住盟也呼籲，中央維持13萬戶直接興建社宅、修法強化社宅回饋機制及維持非自償補助與利息補貼。

中央新版社會住宅興辦計畫草案，將直接興建目標13萬戶砍為3萬戶，並規畫自2028年起停止非自償補助，地方政府能否接棒，成為社宅能否持續關鍵。社會住宅推動聯盟今開「2026六都市長社宅政見評比」記者會，7月底拜訪邀約六都市長參選人，並提問是否承諾持續興建社宅？當選任期內地方興建具體目標為何？

住盟指出，截止10月8日已拜會9位參選人，依回應內容區分綠燈、黃燈、紅燈三級，持續興建明確承諾為綠燈，未明確承諾者為黃燈，兩項均以不同意或拒訪為紅燈。

OUR都市改革聯盟研究員廖庭輝說，9位受訪參選人均明確承諾持續興辦社宅，持續興建全數綠燈，在具體目標上蔣萬安提出優先盤點推動7041戶，長期朝5萬戶推進，李四川、蘇巧慧兩人均延續新北市長侯友宜5.2萬戶規畫，張善政則預計4年再啟動逾5000戶、任期內累計完工逾1萬戶，柯志恩提出任內5000戶社宅，獲得綠燈。

廖庭輝指出，沈伯洋、黃世杰、江啟臣、賴瑞隆4位雖承諾續建，但未能提出具體戶數列為黃燈；謝龍介、陳亭妃及何欣純未獲回應列紅燈。

伊甸社福基金會副執行長鄒聖盈表示，經過拜會9位參選人歸納出4項共同點，一是多元取得社宅是共識，透過區段徵收、市地重劃等整體開發，TOD與捷運聯合開發分回，都市更新與容積獎勵回饋，鼓勵民間企業參與；二是多位參選人主張社宅應結合托育長照。

鄒聖盈接續說，三是社宅存量增加的管理配套，以及憂慮中央補助縮減，比如蔣萬安指補助縮減，估計造成逾64億元缺口；李四川、張善政、江啟臣均指出，財劃法調整後統籌款帳面增加，但中央同步扣減計畫型補助，地方實際可用財源仍有變數衝擊社宅興辦；蘇巧慧則表示已向中央爭取維持原來方向。

住盟也呼籲中央，維持13萬戶直接興建社宅，受訪參選人皆強調多元取得社宅，但現行相關法令均未建立明確機制。中央應盡速修法，在整體開發、TOD與都市更新中明定社宅回饋，以及維持非自償補助與利息補貼。