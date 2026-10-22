快訊

台股開高走低收最低、下挫846點跌破季線 台積電收低35元

張榮發基金會討10億！突加告張國煒7人 曝兒女已獲700億不用錦上添花

世新校務改革惹議！教育部直指重大疏失瑕疵 1情況恐砍補助和招生名額

聽新聞
0:00 / 0:00

住盟：蔣萬安允優先盤點推7041戶社宅 沈伯洋未提具體戶數

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
社會住宅推動聯盟今開「2026六都市長社宅政見評比」記者會。記者劉懿萱／攝影
社會住宅推動聯盟今開「2026六都市長社宅政見評比」記者會。記者劉懿萱／攝影

今年九合一地方選戰進入最後衝刺階段。社會住宅推動聯盟今開記者會，詢問六都市長參選人對地方社宅推動態度及政見，並根據回應歸納出，多元取得土地是共識、社宅應結合托育長照及憂慮中央補助縮減，其中台南市長藍綠參選人謝龍介、陳亭妃及民進黨台中市長參選人何欣純未回應列紅燈。住盟也呼籲，中央維持13萬戶直接興建社宅、修法強化社宅回饋機制及維持非自償補助與利息補貼。

2026九合一選舉

中央新版社會住宅興辦計畫草案，將直接興建目標13萬戶砍為3萬戶，並規畫自2028年起停止非自償補助，地方政府能否接棒，成為社宅能否持續關鍵。社會住宅推動聯盟今開「2026六都市長社宅政見評比」記者會，7月底拜訪邀約六都市長參選人，並提問是否承諾持續興建社宅？當選任期內地方興建具體目標為何？

住盟指出，截止10月8日已拜會9位參選人，依回應內容區分綠燈、黃燈、紅燈三級，持續興建明確承諾為綠燈，未明確承諾者為黃燈，兩項均以不同意或拒訪為紅燈。

OUR都市改革聯盟研究員廖庭輝說，9位受訪參選人均明確承諾持續興辦社宅，持續興建全數綠燈，在具體目標上蔣萬安提出優先盤點推動7041戶，長期朝5萬戶推進，李四川、蘇巧慧兩人均延續新北市長侯友宜5.2萬戶規畫，張善政則預計4年再啟動逾5000戶、任期內累計完工逾1萬戶，柯志恩提出任內5000戶社宅，獲得綠燈。

廖庭輝指出，沈伯洋、黃世杰、江啟臣、賴瑞隆4位雖承諾續建，但未能提出具體戶數列為黃燈；謝龍介、陳亭妃及何欣純未獲回應列紅燈。

伊甸社福基金會副執行長鄒聖盈表示，經過拜會9位參選人歸納出4項共同點，一是多元取得社宅是共識，透過區段徵收、市地重劃等整體開發，TOD與捷運聯合開發分回，都市更新與容積獎勵回饋，鼓勵民間企業參與；二是多位參選人主張社宅應結合托育長照。

鄒聖盈接續說，三是社宅存量增加的管理配套，以及憂慮中央補助縮減，比如蔣萬安指補助縮減，估計造成逾64億元缺口；李四川、張善政、江啟臣均指出，財劃法調整後統籌款帳面增加，但中央同步扣減計畫型補助，地方實際可用財源仍有變數衝擊社宅興辦；蘇巧慧則表示已向中央爭取維持原來方向。

住盟也呼籲中央，維持13萬戶直接興建社宅，受訪參選人皆強調多元取得社宅，但現行相關法令均未建立明確機制。中央應盡速修法，在整體開發、TOD與都市更新中明定社宅回饋，以及維持非自償補助與利息補貼。

沈伯洋 社宅 蔣萬安 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嘉義交通政見攻防！張啓楷追加輕軌3訴求 王美惠繞去別題

中市選戰爭鋒⋯何欣純東海演講 江啟臣市場掃街

冷眼集／部長開政策支票 淪輔選大將

公辦政見會李四川勾選辯論 發言人江怡臻：看蘇巧慧敢不敢接招

相關新聞

沈伯洋談股市與停班課脫鉤 蔣萬安競辦嗆：搞錯權責「出洋相」

強烈颱風薔琵持續接近台灣，民進黨台北市長參選人沈伯洋上午被問到颱風假，認為北市較複雜，因為是金融重鎮有股市，要不要個別設標準。針對沈伯洋談股市與停班課脫鉤，蔣萬安競辦批評是搞錯權責，沈伯洋再出洋相。

沈伯洋質疑留言牆「洋流」惹議 蔡詩萍反擊：想選市長要懂行政中立

阮劇團日前在台北市的水源劇場表演，席間開放觀影者抒發心情的留言牆，但遭人貼上「洋流」貼紙。台北市文化局要求撤下引起爭議。民進黨北市長參選人沈伯洋今受訪認為，市府此舉對法規可能有所誤會。文化局長蔡詩萍則回，若要選市長，應該要知道行政中立原則。

傳地下賭盤看好對手 李四川提8年前侯友宜勝選經驗反擊

選戰倒數38天，新北市長選戰激戰，「鏡週刊」報導傳出新北市最新地下賭盤，已從過去看好李四川獲勝，如今變成看好蘇巧慧贏3萬票，李四川上午受訪表示，誰能提出最好的願景及政見為新北市打拚，他認為市民心中都有一把尺，更舉侯友宜8年前的經驗，最終結果證明侯市長贏了近30萬票。

住盟：蔣萬安允優先盤點推7041戶社宅 沈伯洋未提具體戶數

今年九合一地方選戰進入最後衝刺階段。社會住宅推動聯盟今開記者會，詢問六都市長參選人對地方社宅推動態度及政見，並根據回應歸納出，多元取得土地是共識、社宅應結合托育長照及憂慮中央補助縮減，其中台南市長藍綠參選人謝龍介、陳亭妃及民進黨台中市長參選人何欣純未回應列紅燈。住盟也呼籲，中央維持13萬戶直接興建社宅、修法強化社宅回饋機制及維持非自償補助與利息補貼。

「代母出征」參選資格遭撤 陸配之子傻眼：奶還沒斷就在台設籍

2026年九合一選舉候選人姓名號次抽籤定23日登場，陸配鄧萬華之子賴汶佑、新黨北市議員候選人游智彬均因「未繳交喪失大陸戶籍證明」遭撤銷參選資格，2人日前向台北高等行政法院聲請假處分，請求保全登記參選資格。賴、游今赴法院召開記者會受訪，請求法院盡快評議作出裁定。

吳秀華提長者照顧五大政見 擬補助65至69歲健保費、敬老金加碼

國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華今天提出長者照顧五大政見，包括補助65至69歲長者健保費、擴大敬老卡使用範圍、分階段補助帶狀疱疹疫苗、提高高齡長者重陽敬老金，以及加速長照資源布建。她表示，部分政策將視財政狀況逐步推動，希望減輕長者生活支出與家庭照顧負擔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。